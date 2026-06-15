Arraial do Banho de São João 2026 começa na sexta-feira em Corumbá

Divulgação/Prefeitura de Corumbá

A programação oficial do Arraial do Banho de São João 2026, uma das maiores e mais tradicionais manifestações culturais e religiosas do Centro-Oeste brasileiro, começa nta sexta-feira, 19 de junho, em Corumbá. Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, o Banho de São João reúne fé, devoção, cultura popular e identidade pantaneira em uma celebração que mobiliza a cidade e atrai visitantes de diversas regiões do país.

Realizado pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura, a primeira noite do Arraial conta com o Concurso de Andores e apresentações musicais que culminam com o show nacional do cantor Panda, previsto para as 23h30 no palco principal.

As atividades religiosas tiveram início na segunda-feira (15) com a tradicional Novena de São João, realizada diariamente às 17h na Capela de São João, na Ladeira Cunha e Cruz, um dos locais mais emblemáticos da festividade. A novena segue até o dia 23, véspera do santo.

Durante os cinco dias de Arraial, o público poderá prestigiar concursos de quadrilhas juninas infantis e adultas, apresentações culturais e shows de artistas locais e regionais. Entre as atrações confirmadas estão Leandro & Galeano, Alma Serrana, Kaio & Gabriel, Victor Gregório & Marco Aurélio e Alex & Yvan.

O ponto alto da celebração acontece na terça-feira, 23 de junho, quando Corumbá vivencia os momentos mais tradicionais da festa. Após o encerramento da novena e a Missa de São João, centenas de festeiros e festeiras conduzem os andores pela Ladeira Cunha e Cruz até as margens do Rio Paraguai para o tradicional banho das imagens do santo, ritual que simboliza a preservação da fé e das tradições culturais da região.

Na mesma noite será realizado o Rito de Salvaguarda e a Erguida do Mastro de São João, em frente ao palco principal, acompanhado por manifestações típicas da cultura pantaneira, como o Cururu e o Siriri. Encerrando a programação oficial do Arraial, a dupla nacional Clayton & Romário sobe ao palco a partir das 23h30.

Além da programação cultural e musical, o Arraial do Banho de São João reafirma a importância da preservação do patrimônio imaterial corumbaense, fortalecendo tradições centenárias que fazem parte da identidade do povo pantaneiro.

Programação principal do Arraial:

Sexta-feira (19)

17h – Novena de São João (Capela de São João)

19h – Concurso de Andores

19h30 – Transmissão do jogo do Brasil

21h30 – Show local

23h30 – Show nacional com Panda

Sábado (20)

Concurso de Quadrilhas Juninas Infantis

Shows com Leandro & Galeano e Alma Serrana

Domingo (21)

Apresentações culturais

Shows com Kaio & Gabriel e Victor Gregório & Marco Aurélio

Segunda-feira (22)

Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

Show regional com Alex & Yvan

Terça-feira (23)

Encerramento da Novena de São João

Missa de São João

Descida dos Andores e Banho de São João no Rio Paraguai

Rito de Salvaguarda e Erguida do Mastro

Show nacional com Clayton & Romário

Quarta-feira (24)

Missa de São João, encerrando oficialmente as celebrações religiosas.

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