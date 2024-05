Artesanato de MS estará em exposição nacional

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura, garante a participação do artesanato sul-mato-grossense no 17° Salão de Artesanato – Raízes Brasileiras, realizado entre os dias 8 e 12 de maio, em Brasília (DF). No evento será ocupado um espaço coletivo de 50m² - no Pátio Brasil Shopping - para divulgação e comercialização de produtos artesanais de Mato Grosso do Sul.

O Salão do Artesanato tem acesso gratuito para todos os visitantes e é um dos principais do país, dando visibilidade a produção artesanal brasileira, que é rica e diversa. A feira reúne produções dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, e suas comunidades artesãs, em um evento que mostra a diversidade artesanal, com incentivo a comercialização desses produtos e melhoria das relações comerciais pela possibilidade de contato direto com o público consumidor e com lojistas.

Mais de 40 mil peças artesanais serão expostas, com estimulo ao mercado consumidor pela possibilidade de identificação com produtos regionais, conhecimento das técnicas e materiais utilizados, histórico, beleza e riqueza agregadas à produção.

Por edital, foram selecionados para participar da feira - como artesão individual -, Ana Vitorino da Silva Leoderio, André Kevin Constantino e Maria Suzana da Silva, além das entidades representativas do artesanato, Associação dos Produtores de Artesanato e Artistas Populares do MS (Proart/MS) e União Estadual dos Artesãos de Mato Grosso do Sul (Uneart/MS). O espaço é cedido pelo PAB (Programa do Artesanato Brasileiro) e a Fundação de Cultura de MS é responsável pela seleção dos artesãos e transporte das peças artesanais.

“A participação de MS nas feiras nacionais como o 17° Salão de Artesanato de Brasília abre cada vez mais mercado e deixa o artesanato do Estado em evidência nacional, lembrando que esse evento acontece no fim de semana do Dia das Mães, que tem aumento de forma expressiva nas vendas”, afirmou a gerente de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura, Katienka Klain.

A artesã Maria Suzana da Silva foi uma das selecionadas para participar da feira. Ela vai expor e comercializar canecas personalizadas com o tema de Mato Grosso do Sul, além de porta-canecas, bolsas, nécessaires, porta-celular, porta-moedas, porta-terço e amigurumis. “Eu faço também bolsas com bags que são reutilizados para transporte de adubo, insumos na área da agricultura. Meu pai mora na chácara e lá tem muitos bags e aí eu utilizo eles para fazer bolsas”.

Para Maria Suzana, ter sido selecionada para participar da feira em Brasília “foi inusitado”. “Eu não imaginei que eu fosse ser selecionada, porque várias pessoas falaram que para ser selecionado tinha que ter algo diferente. Eu imagino que eu tenha esse algo diferente”, afirmou.

17º SALÃO DO ARTESANATO 2024

Local: Arena de Eventos do Pátio Brasil Shopping

Data: de 8 a 12 de maio

Horário: de 10h às 22h - com entrada franca