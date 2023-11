Artesãos do Pantanal: Associação transforma turismo através da arte em Porto de Corumbá

Entrada da associação / Foto: Divulgação

Florescendo a autenticidade da arte pantaneira, a Associação Pantanal Corumbá Produz tem chamado a atenção de turistas que passam pelo Porto Geral, em Corumbá, inclusive de artistas que visitam a terra sul-mato-grossense.

Uma das idealizadoras, Adriana Suzan, costureira e crocheteira, conta que a associação nasceu de empreendedoras interessadas em impulsionar os negócios de forma independente.

"Nossa associação começou de um grupo de mulheres artesãs que se uniam em feiras que a prefeitura organiza, eramos convidadas. Mas, essas feiras foram acabando, então, nos unimos para montar uma associação, um grupo nosso, que não dependêssemos de eventos aleatórios. Surgiu a oportunidade da Joyce oferecer esse prédio, para nos juntar. Hoje, somos 21 associados, desses são dois homens, a mulher comanda a maioria".

O charme do Porto da Cidade Branca recebe há mais de um ano a oportunidade de mostrar aos turistas, até mesmo moradores, a potencialidade das mãos de artistas sul-mato-grossenses. Adriana detalha que cada espaço da loja está recheado de artesanato de diversos associados, o que também difere o tipo do artesanato, vai do crochê a pintura e da argila a madeira esculpida.

A loja fica aberta de quarta-feira a domingo; de quarta a sexta-feira o espaço atende das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas e de sábado a domingo das 8 às 13 horas.

"Aquela pessoa que vem ao Porto passear tem a possibilidade de encontrar nossa loja aberta, vê que Corumbá tem uma variedade de artesãos. Geralmente, quando a gente viaja para algum lugar, a gente não compra um artesanato para falar: lembrei de você? Por que não valorizar o artesão de Corumbá?", reforça.

Diante da oportunidade, Adriana diz que a associação abriu portas e visibilidade no mercado, como o próprio nome sugere, produzindo com a criatividade do Pantanal.

"Somos uma grande área, somos diversos, só que não somos vistos. Agora, com a associação, temos uma visibilidade e aceitação maior, já somos conhecidos, nosso espaço é bem visitado, bem valorizado. A cada dia mais buscar crescer, buscar novos sócios, participar de tudo aquilo que a gnetr puder para alvancar nossa associação e mostrar o trabalho de todos nós artesões".

Conheça o trabalho da associação pelas redes sociais, no Facebook e Instagram.