Asfalto para acesso a Águas do Miranda inclui Bonito em rota de pesca

Rio Miranda / Divulgação

A Prefeitura de Bonito informou que a pavimentação da MS-345, conhecida como Estrada do 21, está 95% concluída. Além de ter acesso aos atrativos turísticos, a obra vai potencializar a pesca esportiva.

O início da pesca esportiva em Mato Grosso do Sul estará liberado a partir de 1° de março. “Estamos trabalhando na reestruturação do distrito, não apenas do turismo, melhorando os serviços públicos, e qualificando a mão-de-obra em hospedaria, gastronomia e atendimento”, informa Juliane Salvadori, secretária de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito.

O Rio Miranda limita Bonito e Anastácio, sendo a pesca a principal atividade econômica que movimenta o comércio da comunidade no distrito.

A previsão é que o município se organize para receber um número maior de turistas, ampliando a qualificação dos serviços na região.