Associados da ACERT participam da maior feira de pesca em São Paulo

Feira é Corumbá mostrar ao público seu potencial no turismo / (Foto: Divulgação)

Empresários associados da ACERT (Associação Corumbaense das Empresas Regionais de Turismo) que operam na pesca esportiva com barcos-hotéis e pousadas vão integrar a delegação de Mato Grosso do Sul que participará da 15ª edição da Pesca & Companhia Trade Show 2023, que será realizada de 23 a 25 de março, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo.

Corumbá tem a maior estrutura para a prática da pesca esportiva, seja para pescaria em embarcações individuais (pousadas) ou em grupos (barcos-hotéis, para 20 a 80 pessoas), atraindo mais de 30 mil turistas anualmente ao Pantanal. As empresas associadas à ACERT são cadastradas no CADASTRUR, do Ministério do Turismo, e oferecem qualidade nos serviços e segurança.

A presença do trade na feira, segundo o presidente da ACERT, Luiz Antônio Martins, é uma oportunidade de Corumbá mostrar ao público seu potencial no turismo de pesca esportiva, se constituindo em um dos principais destinos desta modalidade no Brasil, e reafirmar o compromisso de promover e praticar o pesque solte no Pantanal.

Além da estrutura, com excelentes acomodações, Martins destaca o atendimento preferencial dos operadores, com guias especializados em pesque e solte, e a comida pantaneira servida nos barcos. “Com o apoio da Fundação de Turismo do Estado nossos produtos turísticos terão maior visibilidade dentro e fora do Brasil”, disse o dirigente.

Peixe e natureza

A participação de Mato Grosso do Sul em um evento de grande porte, considerado um dos maiores no segmento e incluso no calendário oficial das principais feiras do mundo, é mais uma ação estratégica da Fundação de Turismo (Fundtur/MS) para promover e divulgar o turismo de pesca esportiva.

É uma feira de negócios direcionada ao mercado de pesca, náutica, camping, mergulho e turismo de pesca, com a presença de empresas do Japão, China, Argentina, Chile, Panamá, Cuba e outros países.

A Fundtur e a caravana de operadores terão um estande personalizado, com quatro balcões para atendimento, três mesas para reuniões e um telão de 5m x 3m, onde serão reproduzidos os vídeos dos empresários e instituições participantes, como o Sebrae, que está organizando a caravana dos empresários.

O objetivo do telão, segundo o diretor-presidente da Fundtur/MS, Bruno Wendling, é chamar a atenção do público da feira e mostrar que Mato Grosso do Sul tem peixe e ótima infraestrutura para receber os pescadores esportivos.

“O Pantanal sul-mato-grossense tem muito peixe, a pesca é uma atividade sustentável onde se pratica o pesque e solte, e temos também a pesca tradicional e com iscas artificiais, além da nossa cultura, a gastronomia, lindas paisagens e ótimos empreendimentos para receber os turistas”, destaca.