Atleta de Bonito ganha Corrida Unimed

Dionys Benites venceu a corrida / O Pantaneiro

Logo após cruzar a linha de chegada, Dionys comemorou a vitória e destacou a qualidade do trajeto. "Percurso top, bem sinalizado. Tem algumas inclinações, mas as descidas compensam. E compensou ainda mais levar o tropel para casa. Não tem coisa melhor", afirmou.

O atleta Dionys Benites, de Bonito, foi o grande vencedor da prova de 10 km na 1ª Corrida Unimed, realizada no último sábado (18) em Aquidauana. A competição fez parte das comemorações pelos 40 anos da Unimed na região e reuniu cerca de 650 participantes.

Treinando para uma meia maratona de 21 km, ele explicou que encaixou a prova de Aquidauana na preparação para desafios maiores. "Consegui encaixar essa corrida no meio. Agora é comemorar", completou.

A corrida contou com percursos de 10 km, 5 km, caminhada e corridas kids, proporcionando integração entre atletas profissionais, amadores, crianças e famílias inteiras. A largada dos 10 km foi dada pelo presidente da Unimed Aquidauana, Dr. Essi Leal, e a dos 5 km e da caminhada pelo Dr. Marcelo Nakamiti.

No total, foram 450 inscritos nas corridas adultas, 200 participantes na caminhada e 42 crianças nas categorias infantis. O evento surpreendeu pela alta adesão e clima de celebração do esporte.

Agradecimentos Patrocinadores e colaboradores: Unimed de Aquidauana, Unimed Federação de Mato Grosso do Sul, Prefeitura Municipal de Aquidauana Secretaria de Esporte e Lazer, Sicoob Unique BR, Laboratório LACA, Farmácia Popular, Sistema OCB/MS Somos Coop, Arthur Viana (Herbalife e Panificadora Viana),

Hidráulica Campo Grande, Ebenezer Gás, Eder na Voz.

Apoio institucional: Diretor do Detran-MS, Comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar, Comandante do 9º Batalhão de Engenharia e Combate, Diretor da Agência Municipal de Trânsito, Gerência Regional da Sanesul Aquidauana, Secretaria de Saúde de Aquidauana e SAMU.

