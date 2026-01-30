Audiência Pública apresenta programa de Regularização Fundiária Urbana em Bonito

O Programa Lar Legal MS tem como objetivo promover a regularização fundiária urbana de forma simplificada nos municípios que aderem à iniciativa
A Audiência Pública teve como finalidade esclarecer dúvidas da população / Divulgação/Prefeitura de Bonito
Na tarde desta quinta-feira (29), a Câmara Municipal de Bonito sediou uma Audiência Pública para apresentação do Programa Lar Legal MS, iniciativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul voltada à Regularização Fundiária Urbana no município.
Durante a audiência, foram apresentados os procedimentos técnicos, jurídicos e administrativos do programa, incluindo as etapas necessárias para a regularização dos imóveis urbanos já consolidados. A empresa TRIBUTECH realizou a explanação sobre o funcionamento do Lar Legal MS e como será conduzido o processo em Bonito.
Criado em 2023 pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o Programa Lar Legal MS tem como objetivo promover a regularização fundiária urbana de forma simplificada nos municípios que aderem à iniciativa. A proposta é garantir a escritura definitiva dos imóveis, proporcionando segurança jurídica aos moradores e contribuindo para a ampliação do acesso a serviços públicos essenciais.
O programa é voltado principalmente para famílias de baixa renda que residem em áreas consolidadas, mas que ainda não possuem a regularização formal de seus imóveis. Além de assegurar o direito à moradia regularizada, o Lar Legal MS também contribui para o ordenamento urbano e o desenvolvimento sustentável dos municípios.
A Audiência Pública teve como finalidade esclarecer dúvidas da população, apresentar os benefícios do programa e reforçar a importância da regularização fundiária como instrumento de cidadania, dignidade e melhoria da qualidade de vida.
Estiveram presentes a vice-prefeita e secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Juliane Salvadori; o secretário de Obras, Madson Cunha; o diretor do DEMURF, José Cavalheiro; a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopes e o diretor jurídico da empresa TRIBUTECH, Dr. Carlos Eduardo Warken.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Cultura em movimento
Meio ambiente
Em janeiro deste ano, entre o dia 1º e hoje (26), os satélites de referência já detectaram 69 focos de incêndio na região
Prevenção
Por meio das armadilhas para coleta de ovos (ovitrampas), foram recolhidos mais de 35 mil ovos do Aedes aegypti nas residências da cidade
Despedida
Filho querido de Aquidauana, Selvírio morreu nos Estados Unidos e o corpo será sepultado em Campo Grande
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS