AudiÃªncia PÃºblica em CorumbÃ¡ debaterÃ¡ ediÃ§Ã£o 2025 do Festival AmÃ©rica do Sul

Vaca Azul

Na próxima sexta-feira, 28 de março, a cidade de Corumbá sediará uma audiência pública para discutir a edição 2025 do Festival América do Sul. O encontro acontecerá no auditório do Senac, localizado na rua América, n° 438, a partir das 18h30, e será aberto à participação da comunidade.

Durante a reunião, serão debatidas propostas para aprimorar a programação, estrutura e outros aspectos da realização do evento, que se consolidou como um dos principais festivais culturais da região. O Festival América do Sul atrai artistas, intelectuais e turistas de diversos países, promovendo a diversidade cultural e o intercâmbio entre nações.

A iniciativa visa envolver a população no planejamento do festival, garantindo que as expectativas e sugestões da comunidade sejam consideradas na edição de 2025. A participação da sociedade civil é fundamental para o sucesso do evento, que destaca Corumbá como um polo de efervescência cultural no continente sul-americano.

Os interessados podem comparecer ao auditório do Senac no horário marcado e contribuir com suas opiniões sobre a organização e os temas abordados no festival.