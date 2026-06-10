Bonito recebe fórum para discutir mudanças climáticas

Divulgação/Governo de MS

Bonito recebe nesta semana dois dos principais eventos da agenda ambiental de Mato Grosso do Sul: o IV Fórum Estadual de Mudanças Climáticas e o III Encontro de Secretarias Municipais de Meio Ambiente. Realizados no Centro de Convenções de Bonito, os encontros reúnem gestores públicos, pesquisadores, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir os impactos das mudanças climáticas, estratégias de adaptação e a construção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável.

A abertura contou com a presença do secretário-adjunto da Semadesc, Alex Melotto; da secretária-executiva de Meio Ambiente da Semadesc, Ana Cristina Trevelin; da vice-prefeita de Bonito, Juliana Salvatore; do secretário municipal de Meio Ambiente, Tiago Sabino; e do vice-presidente do Instituto das Águas da Serra da Bodoquena (IASB), Lucas Alves.

Segundo a secretária-executiva de Meio Ambiente da Semadesc, Ana Cristina Trevelin, o objetivo do fórum é aproximar a produção científica, as ferramentas de gestão pública e as experiências vivenciadas pelos municípios.

“Quando reunimos pessoas que estudam, pesquisam e atuam diretamente nos territórios, criamos um ambiente muito rico para a troca de experiências. O propósito é trazer grandes discussões para a realidade do nosso Estado, entendendo os desafios que enfrentamos e construindo soluções conjuntas. Vamos debater temas como a revisão da Política Estadual de Pesca, o enfrentamento aos impactos causados pelo javali e os desafios das mudanças climáticas sob a ótica dos municípios”, destacou.

O Fórum Estadual de Mudanças Climáticas chega à sua quarta edição consolidado como um espaço estratégico para o debate de ações voltadas à mitigação e adaptação aos efeitos do aquecimento global. Entre seus objetivos estão contribuir para que Mato Grosso do Sul alcance a meta de Estado Carbono Neutro até 2030, promover a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEEs) e fortalecer iniciativas de conservação ambiental.

Durante a abertura, o secretário-adjunto da Semadesc, Alex Melotto, destacou Bonito como exemplo nacional de desenvolvimento sustentável. “É um privilégio discutir esses temas em Bonito. O município demonstra que é possível conciliar atividades econômicas, conservação ambiental e qualidade de vida. Ao longo dos anos, acompanhamos o crescimento do turismo, a evolução da agricultura e da pecuária e a valorização dos ativos ambientais da região. Bonito mostra ao Brasil que, com diálogo e maturidade, é possível construir um modelo de desenvolvimento sustentável”, afirmou.

Integração e inovação para enfrentar os desafios climáticos

Entre as iniciativas apresentadas durante o evento está o projeto CEP Rural, desenvolvido pelo Governo do Estado para ampliar a integração entre as comunidades rurais e os serviços públicos.

A ferramenta permitirá que propriedades rurais tenham um endereço oficial e padronizado, facilitando a comunicação e o acesso a serviços essenciais, especialmente em situações de emergência e eventos climáticos extremos.

“A propriedade rural passará a ter um endereço semelhante ao que temos nas áreas urbanas. Isso permitirá que informações importantes cheguem com mais rapidez aos produtores e às autoridades responsáveis. São ações que fortalecem a integração e melhoram a entrega dos serviços públicos ao cidadão”, explicou Melotto.

O secretário-adjunto ressaltou ainda que Mato Grosso do Sul apresenta realidades ambientais bastante distintas, exigindo políticas públicas adaptadas às características de cada região. “Os impactos das mudanças climáticas são sentidos de maneiras diferentes pelas comunidades. Uma estiagem pode beneficiar determinados setores, como o turismo em Bonito, mas representar prejuízos para a agropecuária. O grande desafio deste fórum é justamente construir propostas que considerem essa diversidade e permitam respostas eficientes para cada realidade”, acrescentou.

Um dos diferenciais da programação é a conexão entre conhecimento técnico e aplicação prática. A agenda foi estruturada para aproximar pesquisadores, gestores públicos e representantes municipais, fortalecendo a tomada de decisão em áreas como clima, saneamento, fiscalização, regulação e licenciamento ambiental.

A proposta integra três dimensões fundamentais da política ambiental: a ciência, representada por universidades e instituições de pesquisa; a gestão pública, voltada ao planejamento e execução das políticas; e as experiências municipais, que trazem soluções concretas para os desafios enfrentados no dia a dia das cidades.

Entre os destaques da programação estão as apresentações dos trabalhos da Câmara Técnica da Política Estadual de Pesca, conduzida pelo pesquisador da Embrapa Pantanal, Agostinho Carlos Catella, e da Câmara Técnica de Enfrentamento ao Javali, apresentada pelo médico-veterinário Walfrido Moraes Tomas, também da Embrapa Pantanal.

Com uma agenda integrada, o IV Fórum Estadual de Mudanças Climáticas e o III Encontro de Secretarias Municipais de Meio Ambiente reforçam o compromisso de Mato Grosso do Sul com a sustentabilidade, a adaptação às mudanças climáticas e o fortalecimento da gestão ambiental nos municípios, aproximando o conhecimento técnico da formulação de políticas públicas e promovendo soluções cada vez mais eficazes para a proteção dos recursos naturais e a qualidade de vida da população.

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