Aventura no Deserto: Aquidauanense compartilha jornada de autoconhecimento e desafios

Arquivo Pessoal

Em um dos relatos mais emocionantes de viagem, o aventureiro advogado Djalma Silveira contou ao O Pantaneiro sua experiência de atravessar paisagens deslumbrantes e desafiadoras em uma jornada solitária, que envolve não apenas o deserto, mas também o autoconhecimento e a imersão em novas culturas.

A viagem começou em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, com a meta de explorar as maravilhas do deserto. Mas, para ele, a travessia não foi uma experiência de solidão, mas sim um encontro profundo consigo mesmo e com o universo à sua volta.

“O motivo da viagem eu coloco dois motivos. O primeiro é o desafio da própria viagem, porque eu escolhi viajar sozinho, escolhi viajar somente eu. É o que eu falo, na verdade, não é sozinho, somos três, eu, Deus e a moto”, disse, revelando que o espírito da jornada vai muito além do físico, envolvendo também uma conexão espiritual e simbólica com sua moto.

“Tanto é que foi uma viagem magnífica”, completando, destacando a grandiosidade do percurso que ele fez.

À medida que ele se adentrava nos desertos, suas palavras revelavam uma sensação indescritível, única e transformadora.

“As paisagens aqui são muito, muito bonitas, mas bonitas porque são diferentes. Mato Grosso do Sul, Aquidauana tem sua beleza, mas aqui é diferente. O contraste entre aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente tá vendo aqui é muito grande e é maravilhoso", explicou, capturando a essência da viagem: o encontro com o novo e o contraste com o familiar.

A vastidão e a imensidão do deserto trouxeram uma sensação de pequenez, mas também de liberdade absoluta.

“E andar no deserto sozinho, só você, sabe, de novo, você, Deus e a moto, é fantástico, é uma visão, uma sensação muito diferente, sem contar a variedade de cores e tons que você encontra no deserto”, relatando, destacando a experiência sensorial única do deserto.

A solidão, que poderia parecer angustiante para muitos, se transformou em uma experiência mística, onde o silêncio e a vastidão do deserto se rasgaram. Além da beleza, Djalma reforçou sobre a gastronomia do local.

"É isso que importa na viagem, você conhecer coisas novas, pessoas novas e maneiras diferentes de ver o mundo.

Ao final do seu relato, o aventureiro destacou que só foi possível realizar o sonho, pois teve muito planejamento.