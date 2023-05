Balneário Municipal de Três Lagoas volta a abrir, depois de controle de piranhas na área de banho

Balneário de Municipal de Três Lagoas

O Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox”, volta a funcionar neste sábado, 13. A interdição aconteceu após denúncias de que banhistas sofreram ataques de piranhas na área de banho no último fim de semana, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT), iniciou o monitoramento e a retirada dessas espécies do local.

Foram retiradas 10 piranhas da área de banho, um dia após os ataques, o secretário da pasta, José Aparecido de Moraes, reforçou que os servidores do Balneário estão diariamente realizando o “arrastão” com uso de rede na área de banho para retirar as piranhas e outras medidas também já foram tomadas.

“Possivelmente, a presença de cardumes tenha acontecido no período do Torneio de Pesca, em que precisamos retirar a tela de proteção da área de banho para o livre trânsito dos barcos. Tão logo finalizou o torneio, já providenciamos a recolocação da tela, a limpeza e manutenção no leito e na orla, porém, as piranhas tenham entrado nessa área”, justificou.

Moraes reforça que o trabalho de limpeza e monitoramento é realizado todos os dias e, como não identificou mais a presença de piranhas, a SEDECT informa que o Balneário estará aberto para a população neste sábado, 13. Caso não haja novos incidentes, o local voltará a funcionar normalmente de quinta a domingo para banho a partir da próxima segunda.

LIXO

O secretário pontua que um dos materiais descartáveis mais encontrados dentro da água é absorventes feminino usado. “Todo mundo sabe que o sangue atrai piranhas, sendo um risco maior de incidentes. E infelizmente, todo fim de semana encontramos este tipo de material descartado na área de banho. Pedimos a conscientização das mulheres sobre tal ato, pois, este descuido pode gerar danos irreparáveis ao meio ambiente, à saúde pública e ao problema da presença de piranhas no local”.

ATENDIMENTO

O Balneário conta com guarda-vidas que podem interceder e realizar os primeiros socorros em casos semelhantes de ferimentos e machucados. Caso seja de maior gravidade, a equipe solicita atendimento do SAMU.