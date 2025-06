Balões ao amanhecer encantam ciclistas em Aquidauana: 'cenas dignas de cartão-postal'

As imagens registradas destacam a estrada MS-450 / Redes sociais

Na manhã do último sábado, 7 de junho, ciclistas que percorriam a estrada entre Aquidauana e o campus da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) foram surpreendidos por uma cena de tirar o fôlego: balões coloridos cruzando o céu coberto por uma leve neblina.

“Nossa região abriga paisagens que misturam cerrado, serras e áreas alagadas, criando cenas como essa — dignas de cartão-postal.A MS-450, além de rota cotidiana de estudantes e trabalhadores, também é passagem para quem busca momentos de contemplação, aventura e conexão com a natureza”.

Com projetos em andamento, como o teleférico no Morro do Paxixi, Aquidauana vem investindo no fortalecimento de seu potencial turístico. Iniciativas assim buscam atrair visitantes, fomentar a economia local e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio natural da região.

