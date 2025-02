Balonismo chega a Aquidauana e muda a paisagem local

O ingresso por passeio custa, em média, R$ 800,00 por pessoa / Luiz Mendes

Uma nova prática de turismo tem mudado a rotina e a paisagem do céu do Distrito de Camisão, em Aquidauana. O balonismo, uma prática até então pouco conhecida na região, foi recentemente introduzido e já começa a transformar o cenário local de maneiras inesperadas.

Com suas cores vibrantes e imponentes estruturas, os balões começaram a sobrevoar a paisagem tranquila do distrito, criando um espetáculo visual que chama a atenção de moradores e turistas. O passeio, ainda desconhecido por muitos, está tendo como ponto de partida o Terroir Pantanal e oferece uma visão única da cidade e das belíssimas áreas ao redor, que antes passavam despercebidas. Muitos já descrevem a experiência como uma forma de redescobrir o local de uma nova perspectiva, com as cores e os detalhes do terreno vistos do alto.

No entanto, a chegada dos balões também gerou um misto de surpresa e curiosidade entre os moradores. A estrutura, de grande porte, assusta um pouco os mais antigos, que não estavam acostumados com o tamanho e a movimentação dos balões. O ingresso por passeio custa, em média, R$ 800,00 por pessoa.

Com a promessa de mais passeios e a popularização da prática, Camisão está aos poucos se consolidando como um destino turístico inovador, atraindo pessoas de diversas partes, tanto para o balonismo quanto para o encanto do local em si. A expectativa é de que a iniciativa traga ainda mais benefícios, proporcionando desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, preservando a tranquilidade que sempre foi característica do distrito.

Foto/Crédito: Leo Di Giorgio.