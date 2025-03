Bioparque batiza arraias como Fernanda Torres e Fernanda Montenegro

Reprodução, Redes Sociais

O Brasil se uniu nas últimas semanas para declarar apoio ao Oscar de melhor atriz para Fernanda Torres, pelo filme Ainda Estou Aqui.



A estatueta para ela não veio, mas o filme foi considerado o melhor estrangeiro do mundo.



Como a comoção foi enorme e movimentou o país, uma homenagem não poderia passar em branco. Por isso, o Bioparque Pantanal batizou as duas arraias leopoldi como Fernanda Torres e Fernanda Montenegro.

No vídeo publicado nas redes sociais, as arraias fazem história na educação ambiental do maior aquário de água doce do mundo.