Bioparque entra em recesso por dez dias e finaliza ano com 245 mil visitações

Fila no Bioparque Pantanal / Henrique Arakaki, Midiamax

O Bioparque Pantanal entrou de recesso nesta sexta-feira (30) e retorna as atividades apenas em 9 de janeiro. Desde a inauguração, o atrativo turístico reuniu cerca de 245 mil visitantes por agendamento on-line e distribuição de senhas.

Inaugurado em 28 de março, o Bioparque abriu as portas para o público em maio, com 600 vagas por dia de forma gratuita. Logo no mês seguinte (junho) subiu para mil pessoas (diária) e em agosto chegou a 2 mil visitantes (terça, quinta e sexta), sendo 1,5 mil segunda e quarta, pois nestes dias tinham as visitas das escolas.

Entre as inovações está a visita “autoguiada”, em que a pessoa seguia por seu próprio tempo pelo espaço. Para isto foram colocados guias em locais estratégicos, totens com explicações de cada tanque, telas com informações técnicas e adesivos informativos sobre as regras do espaço.

Com sete meses de funcionamento, o Bioparque aumentou em quatro vezes o número de visitantes diários, passando de 600 para 2 mil pessoas. Ao todo 250 mil pessoas passaram pelo local. Foram 46.252 estudantes de 667 escolas, além de turistas de todo Brasil e de 71 países.

Subiu de 12.500 para 40 mil peixes no local, elevando de 220 para 358 espécies. Foi criado o Centro de Conservação de Peixes, que realiza inclusive a reprodução das espécies. O Bioparque Pantanal sediou 58 eventos no auditório, 45 visitas técnicas, além das capacitações e treinamento.

“Os resultados foram muito além do esperado. Este espaço de experiência e conhecimento conseguiu cumprir os seus principais pilares. Hoje, além do monumento arquitetônico, é um espaço educativo, inclusivo, acessível, de lazer, humanizado, tecnológico e inovador. Surpreendeu todas as expectativas. Cada ponto do Bioparque tem seu significado, trabalhamos para que todos se sintam acolhidos”, destacou a diretora-geral.



*Com assessoria de imprensa.