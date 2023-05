Bioparque Pantanal contribui para que Campo Grande receba nota A do Ministério do Turismo

Bioparque Pantanal / Eduardo Coutinho

A capital morena, Campo Grande, está na categoria A no Mapa do Turismo 2023 na região Caminho dos Ipês. De acordo com o relatório de atividades turísticas do Programa de Regionalização do Turismo do Ministério do Turismo, o Bioparque Pantanal está entre os principais atrativos do município, descrito como sendo o maior aquário de água doce do mundo, local que abriga mais de 300 espécies de animais do Pantanal e de outras regiões.

Campo Grande é a única cidade de Mato Grosso do Sul a receber nota máxima. Além do Bioparque, o relatório cita como atrativos da cidade a Esplanada Ferroviária, Morada dos Baís, Morro do Ernesto e Feira Central.

De acordo com o relatório, Campo Grande se destaca no turismo de eventos, gerando diversas oportunidades de negócios, bem como um enorme potencial para segmentos como; cultural, gastronômico, rural, ecológico, aventura e observação de aves - birdwatching.

Um dos destaques da cidade é sua imensa área verde, com largas avenidas arborizadas, o que a levou a conquistar o título de uma das cidades mais arborizadas do mundo (Tree Cities of the World).