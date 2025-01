Bioparque Pantanal é o mais novo associado da AZAB

Eduardo Coutinho

O Bioparque Pantanal foi oficialmente integrado à Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB). A parceria, firmada no início de 2025, tem como objetivo reforçar a missão do Bioparque de proteger a biodiversidade brasileira e impulsionar ações estratégicas relacionadas à educação ambiental, conservação ambiental e à pesquisa científica.

Com mais de 5 milhões de litros de água doce, o Bioparque Pantanal é reconhecido como o maior aquário de água doce do mundo. Sua estrutura inovadora o torna uma referência internacional em educação ambiental, pesquisa científica e conservação. Desde sua inauguração, o Bioparque tem servido como um espaço dedicado à conscientização ambiental, promovendo o conhecimento e a valorização de espécies de água doce, com especial atenção ao bioma Pantanal, um dos mais ricos em biodiversidade no planeta.

A diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, destacou a relevância da parceria com a AZAB para o fortalecimento da missão da instituição. “Ser associado à AZAB é uma conquista significativa para o Bioparque Pantanal. Essa parceria amplia nossas possibilidades de troca de conhecimento técnico e científico com outras instituições renomadas do Brasil. Para o bioma Pantanal, representa um marco importante, consolidando o papel do Bioparque como protagonista na preservação, na pesquisa e no cuidado com a biodiversidade do bioma”.

A AZAB atua há mais de 40 anos fomentando a colaboração entre zoológicos e aquários do Brasil com foco na preservação ambiental e na gestão de espécies ameaçadas. A associação promove projetos que contribuem diretamente para a conservação da fauna brasileira, conectando iniciativas que envolvem instituições comprometidas com a sustentabilidade e a educação ambiental.

Essa parceria é mais um passo significativo para consolidar o Bioparque Pantanal como uma referência global no cuidado com a biodiversidade, unindo tecnologia, ciência, educação e paixão pelo meio ambiente.

Presidente da AZAB, Nancy Banevicius deu boas-vindas ao novo associado e destacou a importância de ser um aquário de água doce. “Temos poucos aquários de águas continentais no Brasil e, o Bioparque sendo o maior deles, traz uma nova luz sobre a importância da conservação da nossa biodiversidade de peixes e outros organismos de água doce”.