Bioparque Pantanal entra na lista dos melhores lugares do mundo da TIME

Bioparque Pantanal / (Foto: Divulgação)

A revista TIME, uma das mais conhecidas no planeta, revelou nesta quinta-feira (16) a terceira lista anual dos melhores lugares do mundo em 2023, que destaca 50 destinos de viagem extraordinários. O Bioparque Pantanal, localizado em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, está entre os locais anunciados, e o bioma Pantanal figura na lista dos 50 melhores lugares para se visitar.

A escolha foi comemorada pelo governador Eduardo Riedel. “O Bioparque Pantanal, complexo único e que abriga o maior circuito de aquários de água doce do mundo, insere Mato Grosso do Sul em um contexto de destaque Brasil e no mundo. Esse reconhecimento internacional é uma conquista para toda sociedade sul-mato-grossense, e importantíssimo por inserir o Estado, definitivamente, no cenário mundial de ecoturismo, no turismo de eventos, de pesquisas, cultural e também arquitetônico, pois representa e simboliza um dos biomas mais importantes do país, que é o Pantanal, que merece ser preservado e celebrado”, afirmou o governador.

Para compilar esta lista, a TIME solicitou nomes de lugares, incluindo países, regiões e cidades de sua rede de correspondentes internacionais, de olho naqueles que oferecem experiências novas e excitantes. O Bioparque Pantanal, considerado o maior aquário de água doce do mundo, foi selecionado como um empreendimento novo e emocionante. A versão atualizada do guia anual de viagens, com curadoria de curadores e indicações de especialistas de todo o mundo reconheceu os 50 destinos que oferecem ao visitante uma experiência extraordinária diferente de qualquer outra.





A diretora do empreendimento, Maria Fernanda Balestieri, recebeu a notícia com muita alegria e celebrou o resultado positivo de um trabalho que, de forma integralizada e por meio de um equipamento orgânico, buscou proporcionar experiência e conhecimento para todos, além de difundir a biodiversidade e a cultura sul-mato-grossense para todas as partes do mundo.

“Fiquei emocionada com a notícia e a recebi com um presente de aniversário, fruto do trabalho desenvolvido neste primeiro ano de funcionamento do Bioparque Pantanal, que será celebrado no dia 28 deste mês”, disse.