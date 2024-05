Bioparque Pantanal estará de portas abertas no feriado de Corpus Christi

Divulgação

O Bioparque Pantanal estará de portas abertas em horário especial no feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (30), e na sexta-feira (31), considerado ponto facultativo em Mato Grosso do Sul. Nos dois dias o ponto turístico atenderá o público das 8h30 às 14h30, com último horário de entrada às 13h30.



As visitas ao maior aquário de água doce do mundo são agendadas exclusivamente pelo site oficial do empreendimento: basta acessar o bioparquepantanal.ms.gov.br e fazer a reserva.



Além de acesso gratuito ao local, a população terá a oportunidade de conhecer as principais espécies de peixes de água doce, répteis e anfíbios. O empreendimento ainda reforça a educação ambiental por meio das explicações dos condutores durante a visita.



Com 21 mil metros quadrados de área construída, o local vai além da contemplação e tem como finalidade agregar experiência e conhecimento para todos.