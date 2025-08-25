Bioparque Pantanal funciona em horário especial no aniversário da Capital

Assessoria Bioparque

Bioparque Pantanal estará de portas abertas em horário especial no aniversário de Campo Grande, 26 de agosto. Nesta data, o ponto turístico funcionará das 8h30 às 14h30, com o último horário de entrada às 13h30. Na segunda-feira, dia 25, o empreendimento ficará fechado para manutenções, conforme horário habitual de funcionamento.

As visitas ao maior aquário de água doce do mundo devem ser agendadas exclusivamente pelo site oficial, bioparquepantanal.ms.gov.br.

Gratuitamente, os visitantes poderão vivenciar uma experiência única, observando diversas espécies de água doce do Pantanal e de outras regiões. Condutores especializados estão posicionados em pontos estratégicos para fornecer informações e curiosidades sobre cada tanque.

Entre os animais em destaque estão a lobinha, o pacu albino, o jaú, os pintados, os pirarucus e as serpentes. Além disso, o espaço conta com o Museu Interativo da Biodiversidade (MiBio) e com a exposição da Marinha do Brasil, ambos reforçando o trabalho de educação ambiental e conservação desenvolvido no local.

