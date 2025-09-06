Acessibilidade

06 de Setembro de 2025 • 08:34

Turismo

Bioparque Pantanal ganha orquídeas símbolo de Mato Grosso do Sul

Além dela, espécies dos gêneros Catasetum, Ionopsis e Oncidium também passaram a integrar o espaço

Redação

Publicado em 06/09/2025 às 07:44

Divulgação

O Bioparque Pantanal acaba de receber um novo atrativo em seus jardins externos: mais de 100 exemplares da orquídea Cattleya nobilior, flor símbolo de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande.

Além dela, espécies dos gêneros Catasetum, Ionopsis e Oncidium também passaram a integrar o espaço, valorizando a flora nativa e oferecendo aos visitantes uma experiência ainda mais rica.

As plantas foram doadas por meio de uma parceria com a Associação Campograndense de Orquidofilia e Ambientalismo (Acoa) e a Associação da Cattleya Nobilior (ACN). O objetivo é reforçar a preservação do bioma e aproximar o público de espécies que fazem parte da identidade cultural e ambiental do Estado.

Para a orquidófila Silvia Saffe Chacha, integrante das duas associações, a iniciativa é a realização de um sonho.

“Durante uma visita ao Bioparque, um amigo questionou a ausência da espécie no espaço aberto dos Ipês. A ideia surgiu ali, e com apoio de uma associação unida e da direção do parque, conseguimos tornar realidade. Foi uma grande conquista”, relatou.

Segundo a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, a chegada da Cattleya nobilior vai além da beleza.

“É um ato de valorização da nossa identidade, de preservação da biodiversidade e de orgulho cultural. Cada orquídea plantada representa um compromisso com a educação ambiental e a conservação da natureza”, destacou.

O presidente da Acoa, Wenceslau de Oliveira, reforçou que a doação é também uma forma de agradecimento.

“Oferecemos este acervo como presente à sociedade sul-mato-grossense, em reconhecimento ao apoio e carinho que sempre recebemos em nossas exposições”, afirmou.
Agora, cada orquídea ocupa pontos estratégicos do jardim externo, transformando o Bioparque em um espaço ainda mais conectado à natureza e à identidade do Estado.

Social

Campanha reforça importância de acolher crianças mais velhas em MS

Setembro inicia com a lei que instituiu a Semana de Incentivo à Adoção Tardia

Saúde

Anastácio recebe equipamentos de mobilidade para pacientes da Saúde

A iniciativa faz parte de um programa do Governo do Estado

