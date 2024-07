Bioparque Pantanal inaugura sala sensorial para autistas

Com o objetivo de promover cada vez mais a inclusão, o Programa Bioparque para Todos – Iguais na Diferença, desenvolvido no maior aquário de água doce do mundo, avança mais uma etapa e inaugura uma sala de acomodação sensorial para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e neurodivergentes. O novo espaço vai de encontro com um dos eixos do plano de governo do Estado e faz com que cada visitante não seja apenas recebido, mas acolhido no local.

O ambiente foi projetado para proporcionar estímulos sensoriais controlados, com a finalidade de relaxar, regular as emoções, desenvolver habilidades sensoriais e melhorar a atenção e o foco. Assim, havendo algum desregulação durante a visita o autista poderá contar com este ambiente para se regular e dar continuidade no passeio.

15,37 metros quadrados do local foram adaptados para oferecer um ambiente aconchegante, com estímulos sensoriais controlados, como iluminação suave e baixo ruído. O local também conta com brinquedos montessorianos, projetados para promover a aprendizagem independente, a criatividade e o desenvolvimento cognitivo das crianças.

A primeira dama do Estado, Mônica Riedel marcou presença na inauguração e parabenizou o Bioparque pelo cuidado e atenção com os autistas. “Mais uma vez o Bioparque sai na frente na questão da inclusão, agora esse público conta com um espaço todo pensado para atender suas necessidades. Que sirva de exemplo para outros locais, pois é uma forma de incluir e respeitar os autistas que estão na nossa sociedade”.

Diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri destaca a importância da inclusão e o fato do Bioparque Pantanal ser o primeiro empreendimento turístico do Mato Grosso do Sul a contar com uma sala de acomodação sensorial. “A acolhida de pessoas neurodivergentes é fundamental para promover uma sociedade inclusiva, justa e igualitária. Acolher significa oferecer apoio, respeito e oportunidades para que todas as pessoas, independentemente de suas capacidades, possam participar plenamente da vida social”.

Em relação ao novo espaço, Balestieri revela que ele foi projetado visando a melhoria do serviço público prestado, diante do crescente número de visitantes neurodivergentes. “Com o espaço se pretende ampliar o nosso programa, proporcionando mais um instrumento de suporte emocional e afetivo e favorecendo ainda mais o processo de inclusão no Bioparque Pantanal”.