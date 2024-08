Bioparque Pantanal recebe 2 mil pessoas por dia

Se José Antônio Pereira, fundador da cidade de Campo Grande, vivesse nos dias atuais, com certeza estaria orgulhoso do maior aquário de água doce do mundo, localizado na capital sul-mato-grossense. Mais de um século depois, a cidade morena se consolida como um destino desejado por aqueles que visitam o Estado.

O empreendimento turístico, que recebe aproximadamente 2 mil pessoas por dia, reforça a conservação do bioma pantaneiro por meio do lazer e da educação ambiental. Além disso, com o programa “Bioparque para Todos – Iguais na Diferença”, pessoas com deficiência recebem um atendimento acessível e humanizado.

A cidade morena é moldada por diversas influências e é lar de imigrantes japoneses, bolivianos, paraguaios, turcos, entre outros, que aqui encontraram um recomeço. Esse mosaico cultural também se reflete no Bioparque Pantanal, onde as águas de cinco continentes se encontram e se unem com um único objetivo, informar as pessoas sobre a conservação ambiental.

Para Carmen Lucia Ferreira, de 64 anos, o ponto turístico ajuda na preservação do ecossistema brasileiro. A visitante falou emocionada: “É muito importante para Campo Grande. Foi um ápice para nós que moramos aqui. É o Pantanal em vida, e estou muito grata por tudo isso. Agradeço ao Bioparque e ao Pantanal por existirem”.

Uma das potencialidades que o ponto turístico oferece para os campo-grandenses é a pesquisa e o incentivo à ciência, sendo um laboratório vivo que estuda as 396 espécies de água doce com uma equipe multidisciplinar. Maria Fernanda Balestieri, diretora-geral do empreendimento, comenta que o local vai além da contemplação e agrega conhecimento para todos que por ele passam.

“Sustentado por importantes pilares, como a Educação Ambiental, Pesquisa, Conservação, Inovação, Inclusão, Cultura e Lazer, o Bioparque busca, a cada ano, reforçar o trabalho desenvolvido em cada área. Hoje, nos destacamos com reproduções de espécies inéditas no Brasil e no mundo, firmamos parcerias com universidades nacionais e internacionais, recebemos visitas de mais de 890 mil pessoas do Brasil e de 129 países. Tudo isso é reflexo de uma gestão pensada para garantir um espaço que vai além do lazer e projeta o empreendimento de forma positiva”, afirma.