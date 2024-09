Bioparque Pantanal vai celebrar o feriado de Independência em horário especial

Maior aquário de água doce / Divulgação

O Bioparque Pantanal vai celebrar o feriado de Independência do Brasil em horário especial. No próximo sábado, 7 de setembro, o maior complexo de água doce do mundo estará aberto à visitação do público das 8h30 às 14h30, sem interrupção, com último horário de entrada até às 13h30.

O agendamento é totalmente gratuito e pode ser realizado no site bioparquepantanal.ms.gov.br. O Bioparque Pantanal é uma excelente opção de diversão para visitantes e turistas, onde podem conhecer aproximadamente 40 mil animais de todo o mundo, entre peixes, répteis e um mamífero. O complexo também conta com atividades de Educação Ambiental, Cultura e Ciência para todas as idades.

Além de um espaço de contemplação, o Bioparque Pantanal oferece uma experiência imersiva, tecnológica e turi-científico em diversos o biomas, em especial o Pantanal.

