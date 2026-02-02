Bodoquena anuncia calendário anual de eventos e exclui Carnaval 2026

A prefeita Girleide Rovari explicou que os esforços serão concentrados no aprimoramento das comemorações do aniversário de Bodoquena / Divulgação/Prefeitura de Bodoquena

A Prefeitura de Bodoquena, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, divulgou o Calendário Oficial de Eventos para 2026. A agenda é composta por uma programação diversificada, com celebrações culturais, esportivas, religiosas e ambientais ao longo do ano, visando fortalecer a identidade local, movimentar o turismo e fomentar a economia do município.

Entre os destaques do calendário estão as tradicionais festividades de aniversário da cidade, em maio, e eventos esportivos consagrados na região, como o Trail Run Serra da Bodoquena, o Pedal Bodoquena, o Velocross e a Rota Pantaneira. A agenda também prevê a realização de manifestações culturais como Noites Culturais, o Festival de Violeiros, o Festival Gastronômico e festas populares nos distritos, promovendo a integração comunitária.

A programação inclui ainda celebrações religiosas, quermesses, bailes e eventos focados na sustentabilidade, como a Semana do Meio Ambiente. Segundo a administração municipal, o planejamento antecipado permite maior organização, fortalece parcerias e amplia as oportunidades para o comércio e a rede de serviços locais.

Uma decisão que chama a atenção no calendário é a não realização do Carnaval municipal em 2026. A prefeitura justificou a medida com base na análise dos custos e do impacto econômico do evento, optando por priorizar investimentos em festividades que, segundo a gestão, oferecem maior retorno social e financeiro para a cidade.

A prefeita Girleide Rovari explicou que os esforços serão concentrados no aprimoramento das comemorações do aniversário de Bodoquena. "Sabemos que algumas pessoas podem discordar da não realização do Carnaval, mas vamos concentrar esforços para melhorar as festividades do aniversário da cidade. Observamos o quanto a retomada do rodeio movimentou o comércio local e fomentou significativamente a economia. Vamos ampliar o evento e melhorar as condições para expositores, praça de alimentação e atrações", afirmou a gestora.

A administração municipal reforçou que o Calendário de Eventos 2026 foi elaborado de forma estratégica, com foco na responsabilidade fiscal e em ações que gerem benefícios diretos e duradouros para a população de Bodoquena.

CALENDÁRIO DE EVENTOS 2026 BODOQUENA/MS

Março

1º Festa de Laço Comprido Clube de Laço Estilo da Serra (Morraria do Sul) – 06 a 08/03

Noite Cultural/Dia da Mulher – 07/03

Abril

Noite Cultural – 18/04

Maio

Pedal Bodoquena – 03/05

Festividades de Aniversário da Cidade – 08 a 10/05

Baile Aniversário da Cidade – 12/05

Evento Trail Run (Cachoeiras Serra da Bodoquena) – 16 e 17/05

Clube de Laço Bodoquena –

Velocross – 30 e 31/05

Junho

Semana do Meio Ambiente – 01 a 03/06

Quermesse da Igreja Nossa Senhora do Perpetuo Socorro – 18 a 26/06

Baile da Igreja Nossa Senhora do Perpetuo Socorro – 26/06

Almoço Nossa Senhora do Perpetuo Socorro – 28/06

Julho

Arraia Pé de Serra – 04/07

Aniversário da Sumatra – 18 e 19/07

Agosto

3° Festival Gastronômico – 15/08

Setembro

Noite Cultural – 05/09

Rota Pantaneira – 05 e 06/09

Desfile Cívico – 07/09

Trail Run Serra da Bodoquena (Corrida de Trilha Cana) – 12/09

Festa da Primavera Sumatra

Mostra de Soluções Sustentáveis – 24 e 25/09

Outubro

Festa da Padroeira do Distrito de Morraria do Sul

2° Festival de Violeiros de Bodoquena – 31/10

Novembro

Natal – Tempo de Esperança – 28/11

Dezembro

Aniversário Distrito Morraria do Sul

Réveillon Luzes de Bodoquena

