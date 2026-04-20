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Saúde

Boletim aponta casos de chikungunya e dengue em Bonito e alerta para prevenção

Como parte das ações de combate, o município realiza a aplicação do fumacê e dará início ao segundo ciclo nos próximos dias

Da redação

Publicado em 20/04/2026 às 10:13

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Divulgação/Prefeitura de Bonito

Dados do boletim epidemiológico divulgado na última quinta-feira (16), pela Secretaria de Estado de Saúde, mostram a situação das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti em Bonito.

De acordo com o levantamento, o município registra 82 casos confirmados de chikungunya, com 297 notificações e 1 óbito.

Em relação à dengue, são 4 casos confirmados e 297 notificações, sem registro de mortes.

Já a zika não apresenta casos no município até o momento, com zero confirmações, notificações ou óbitos.

Os números indicam a presença do mosquito transmissor na cidade e acendem o alerta para a importância da prevenção.

O município tem intensificado, de forma contínua, as ações de combate e prevenção ao mosquito. Atualmente, diferentes frentes de trabalho estão em andamento de forma integrada.

As equipes realizam bloqueio químico e bloqueio humano, com visitas domiciliares em toda a cidade, orientando moradores e atuando diretamente na eliminação de focos.

Boletim aponta casos de chikungunya e dengue em Bonito e alerta para prevenção

Boletim aponta casos de chikungunya e dengue em Bonito e alerta para prevenção

O mutirão de limpeza segue ativo, com a retirada de resíduos e possíveis criadouros, em uma ação que envolve diferentes setores da gestão e também a participação da população.

As ações de educação em saúde também têm sido ampliadas, principalmente nas escolas, onde crianças e adolescentes recebem orientações e ajudam a levar esse cuidado para dentro de casa.

A mobilização também acontece na rádio e nas mídias sociais, ampliando o acesso à informação e fortalecendo a conscientização.

Como parte das ações de combate, o município realiza a aplicação do fumacê e dará início ao segundo ciclo nos próximos dias. A medida atua na eliminação do mosquito na fase adulta.

Boletim aponta casos de chikungunya e dengue em Bonito e alerta para prevenção

Para que o fumacê tenha melhor resultado, é importante que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o inseticida alcance os locais onde os mosquitos ficam.

Mesmo com a aplicação, o cuidado dentro de casa continua sendo fundamental. A principal forma de prevenção é eliminar água parada, evitando qualquer recipiente que possa servir de criadouro para o mosquito.

A conscientização da população é essencial para reduzir os riscos e proteger a saúde de todos.

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