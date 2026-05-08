Bombeiros promovem curso salvamento aquático em Bonito

A ação teve como objetivo preparar os participantes para atuar de forma rápida e eficiente diante de ocorrências
Divulgação/Prefeitura de Bonito
A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, realizou entre os dias 4 e 6 de maio o Curso de Noções de APH (Atendimento Pré-Hospitalar) e Salvamento Aquático.
Após três dias de atividades teóricas e práticas voltadas à segurança, prevenção e atendimento em situações de emergência. Durante o curso, os participantes receberam orientações sobre primeiros socorros, técnicas de resgate, prevenção de afogamentos e atendimento pré-hospitalar.
A ação teve como objetivo preparar os participantes para atuar de forma rápida e eficiente diante de ocorrências, contribuindo para a segurança da população e dos turistas que visitam o município.
A iniciativa também demonstra o compromisso da administração municipal com a qualificação profissional e com o desenvolvimento de ações voltadas à prevenção e ao cuidado com a vida.
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