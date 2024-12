Bombeiros realizam buscas por possível vítima de afogamento no Rio Aquidauana

Corpo de Bombeiros / Corpo de Bombeiros, Divulgação, Ilustrativa

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado, na tarde de sábado, dia 21, para atender um possível caso de afogamento no Rio Aquidauana. A princípio, a guarnição deslocou-se ao local informado, mas não encontrou nenhuma pessoa e não conseguiu contato com o solicitante. Somente no início da noite, o contato foi restabelecido, e, neste domingo, 22, a informante compareceu ao quartel de Anastácio para fornecer detalhes do ocorrido.

De acordo com o relato da mulher, ela, seu esposo e o proprietário de um pesqueiro chamado Dedé, situado nas proximidades da prainha, abaixo do quartel dos bombeiros de Anastácio, avistaram um homem pedindo socorro nas águas do rio. A vítima, descrita como sendo de cor morena, sem camisa e aparentando cerca de 40 anos, foi vista gritando por ajuda antes de desaparecer. Quando o proprietário do pesqueiro retornou ao local, a possível vítima já não era mais avistada.

Com base nas informações, os bombeiros iniciaram buscas de superfície na região para localizar o homem. Até o momento, nenhum familiar ou conhecido procurou o Corpo de Bombeiros para relatar o desaparecimento.

As buscas continuam, e o Corpo de Bombeiros orienta que qualquer informação adicional sobre o caso seja comunicada imediatamente à corporação para auxiliar nas investigações e operações de resgate. Segundo novas informações, a possível vítima teria descido o Rio desde a ponte velha e gritava, mas não emitia a palavra socorro e, como ninguém a viu afundar nas águas, existe a possibilidade de essa pessoa ter saído das águas com vida.