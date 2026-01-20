Bombeiros resgatam filhote de tucano caído em praça no Centro de Corumbá

O animal foi entregue aos cuidados da equipe veterinária da fundação, que ficará responsável por sua avaliação / Divulgação/Corpo de Bombeiros

A Central de Operações do 3º Grupamento de Bombeiros Militar realizou, na tarde desta segunda-feira, o resgate de um animal silvestre em um local público de grande circulação em Corumbá. A ação aconteceu por volta das 16h, no Jardim da Praça da Independência, no Centro da cidade.

A ave resgatada foi um filhote de tucano, encontrada caída no solo. De acordo com os bombeiros, o animal havia caído do ninho e, por ser muito jovem ou possivelmente estar desidratado, não conseguia voar de volta para onde estavam os pais. A ave não apresentava ferimentos aparentes no momento do socorro.

A equipe de bombeiros militares realizou o resgate de forma segura e, em seguida, transportou o filhote até a Fundação de Meio Ambiente de Corumbá. O animal foi entregue aos cuidados da equipe veterinária da fundação, que ficará responsável por sua avaliação, hidratação e, quando estiver pronto, pelo seu retorno seguro ao habitat natural.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de acionar o serviço especializado em casos de encontro com animais silvestres em situação de risco, garantindo o manejo adequado e a proteção tanto da fauna quanto da população.

