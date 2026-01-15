Bonito abre inscrições para cadastro de guias de turismo para 2026/2027

O edital estabelece que a escala de trabalho no plantão da Gruta do Lago Azul será definida por sorteios trimestrais / Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico (SECTUR), publicou o Edital nº 01/2025 de Chamamento Público para o cadastramento de Guias de Turismo. A convocação é destinada aos profissionais interessados em atuar no município e, especificamente, no atrativo Gruta do Lago Azul, no período de março de 2026 a março de 2027.

As inscrições estão abertas no período de 10 de dezembro de 2025 a 25 de janeiro de 2026. Os procedimentos serão realizados exclusivamente via formulários eletrônicos disponibilizados pela SECTUR. Para o cadastramento geral em Bonito, os interessados devem acessar um link específico. Já os guias que desejam concorrer às vagas para atuação na Gruta do Lago Azul precisam enviar a documentação complementar por meio de um formulário separado.

Os requisitos para participação são rigorosos e incluem o cumprimento das normas da Portaria MTur nº 37/2021 e da Lei Municipal nº 162/2021. Entre as exigências estão formação específica em atrativos naturais da região, cadastro ativo no CADASTUR, residência mínima de três anos em Bonito e habilitação como Guia de Turismo Regional com a qualificação correspondente.

Para os profissionais que almejam uma vaga no plantão da Gruta do Lago Azul, os critérios são ainda mais específicos. É necessária a aprovação em um estágio obrigatório de 15 visitas técnicas ao atrativo, participação no último Plano de Atendimento à Emergência (PAE), comprovação de pelo menos dois anos de experiência como Guia de Turismo em Bonito e uma declaração de não acúmulo de cargos. O cumprimento das diretrizes do Sistema de Gestão da Segurança do atrativo também é obrigatório.

A documentação exigida é extensa. Os candidatos devem anexar CNPJ compatível, Alvará de Funcionamento de 2025, certidões negativas municipais, certificado CADASTUR válido, diplomas dos cursos exigidos, certificado de Primeiros Socorros e Noções de Salvamento Aquático, além de um atestado de saúde que comprove aptidão física. A SECTUR fará a verificação de todos os documentos e poderá solicitar comprovações adicionais, sendo que a ausência de qualquer item ou a presença de rasuras acarretará em desclassificação imediata.

O edital estabelece que a escala de trabalho no plantão da Gruta do Lago Azul será definida por sorteios trimestrais. Os guias sorteados devem cumprir, no mínimo, 50% da escala designada e respeitar integralmente os horários e normas do atrativo, sob pena de penalidades previstas na legislação municipal.

A vigência do cadastramento e da prestação dos serviços está prevista para o período de 2 de março de 2026 a 1º de março de 2027, com possibilidade de prorrogação pela Administração Municipal. O Município reserva-se o direito de revogar ou anular o edital mediante justificativa administrativa. Dúvidas sobre o processo devem ser encaminhadas ao e-mail institucional da SECTUR, conforme informado no documento oficial.

