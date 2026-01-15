Acessibilidade

16 de Janeiro de 2026 • 01:26

Oportunidade

Bonito abre inscrições para cadastro de guias de turismo para 2026/2027

A vigência do cadastramento e da prestação dos serviços está prevista para o período de 2 de março de 2026 a 1º de março de 2027

Da redação

Publicado em 15/01/2026 às 21:59

O edital estabelece que a escala de trabalho no plantão da Gruta do Lago Azul será definida por sorteios trimestrais / Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico (SECTUR), publicou o Edital nº 01/2025 de Chamamento Público para o cadastramento de Guias de Turismo. A convocação é destinada aos profissionais interessados em atuar no município e, especificamente, no atrativo Gruta do Lago Azul, no período de março de 2026 a março de 2027.

As inscrições estão abertas no período de 10 de dezembro de 2025 a 25 de janeiro de 2026. Os procedimentos serão realizados exclusivamente via formulários eletrônicos disponibilizados pela SECTUR. Para o cadastramento geral em Bonito, os interessados devem acessar um link específico. Já os guias que desejam concorrer às vagas para atuação na Gruta do Lago Azul precisam enviar a documentação complementar por meio de um formulário separado.

Os requisitos para participação são rigorosos e incluem o cumprimento das normas da Portaria MTur nº 37/2021 e da Lei Municipal nº 162/2021. Entre as exigências estão formação específica em atrativos naturais da região, cadastro ativo no CADASTUR, residência mínima de três anos em Bonito e habilitação como Guia de Turismo Regional com a qualificação correspondente.

Para os profissionais que almejam uma vaga no plantão da Gruta do Lago Azul, os critérios são ainda mais específicos. É necessária a aprovação em um estágio obrigatório de 15 visitas técnicas ao atrativo, participação no último Plano de Atendimento à Emergência (PAE), comprovação de pelo menos dois anos de experiência como Guia de Turismo em Bonito e uma declaração de não acúmulo de cargos. O cumprimento das diretrizes do Sistema de Gestão da Segurança do atrativo também é obrigatório.

A documentação exigida é extensa. Os candidatos devem anexar CNPJ compatível, Alvará de Funcionamento de 2025, certidões negativas municipais, certificado CADASTUR válido, diplomas dos cursos exigidos, certificado de Primeiros Socorros e Noções de Salvamento Aquático, além de um atestado de saúde que comprove aptidão física. A SECTUR fará a verificação de todos os documentos e poderá solicitar comprovações adicionais, sendo que a ausência de qualquer item ou a presença de rasuras acarretará em desclassificação imediata.

O edital estabelece que a escala de trabalho no plantão da Gruta do Lago Azul será definida por sorteios trimestrais. Os guias sorteados devem cumprir, no mínimo, 50% da escala designada e respeitar integralmente os horários e normas do atrativo, sob pena de penalidades previstas na legislação municipal.

A vigência do cadastramento e da prestação dos serviços está prevista para o período de 2 de março de 2026 a 1º de março de 2027, com possibilidade de prorrogação pela Administração Municipal. O Município reserva-se o direito de revogar ou anular o edital mediante justificativa administrativa. Dúvidas sobre o processo devem ser encaminhadas ao e-mail institucional da SECTUR, conforme informado no documento oficial.

ÚLTIMAS

Ensino Superior

Terminam nesta sexta matrículas do IFMS de Aquidauana

Candidatos aprovados na 1ª chamada do Exame de Seleção 2026 devem realizar de 12 a 16 de janeiro a matrícula online endereço: http://matricula.ifms.edu.br/

Meteorologia

Equipe O Pantaneiro flagra formação de nuvem em funil em Campo Grande

O fenômeno ocorre quando uma coluna de ar em rotação desce da base de uma nuvem de tempestade e pode apresentar ventos giratórios

