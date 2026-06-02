Bonito adere ao Pacto pela Sustentabilidade e pela Resiliência Climática

Divulgação/Prefeitura de Bonito

Na última sexta-feira (29), o município de Bonito deu mais um passo importante em direção ao fortalecimento das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável e à adaptação às mudanças climáticas. O prefeito Josmail Rodrigues participou da assinatura do Pacto pela Sustentabilidade e pela Resiliência Climática dos Municípios de Mato Grosso do Sul, realizada no Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), em Campo Grande.

Acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal de Bonito, vereador Paulo Henrique Breda, o prefeito formalizou a adesão do município à iniciativa, que reúne o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), o Governo do Estado, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS), a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) e a União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS).

O pacto estabelece uma atuação conjunta entre as instituições e os municípios para fortalecer políticas públicas voltadas à sustentabilidade, à gestão de riscos climáticos, à governança e à promoção da cultura de prevenção. A proposta busca apoiar as administrações municipais na construção de cidades mais preparadas para enfrentar os desafios ambientais e climáticos, garantindo mais qualidade de vida para a população e desenvolvimento sustentável para as futuras gerações.

Entre as ações previstas estão programas de capacitação técnica, incentivo ao planejamento sustentável, ampliação da transparência na gestão pública e estímulo à adoção de critérios de sustentabilidade nas contratações e compras governamentais.

Reconhecida nacional e internacionalmente por suas belezas naturais e pelo turismo sustentável, Bonito integra uma iniciativa que busca fortalecer a cooperação entre instituições e municípios na construção de soluções voltadas à sustentabilidade, à proteção ambiental e à resiliência climática.

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