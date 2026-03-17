Bonito alinha investimentos de R$ 12 milhões em recapeamento e revitalização de estádio com Seilog

Prefeito Josmail Rodrigues e deputado Dagoberto Nogueira se reuniram com secretário estadual Guilherme Alcântara para garantir execução de obras; licitações devem ocorrer até agosto
De acordo com o planejamento, as duas obras têm previsão de serem licitadas até agosto de 2026 / Divulgação/Prefeitura de Bonito
Na manhã desta segunda-feira (16), o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, esteve na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul (Seilog) — órgão responsável pelo planejamento, execução e acompanhamento de obras de infraestrutura e logística no Estado — acompanhado do deputado federal Dagoberto Nogueira, em reunião com o secretário estadual Guilherme Alcântara. O encontro teve como objetivo alinhar a execução de investimentos já destinados ao município de Bonito.
Entre as pautas está o recapeamento de diversas ruas da cidade, incluindo os bairros BNH e Jardim Andréia, com investimento de R$ 6,5 milhões. Também foi tratada a revitalização do Estádio Municipal Aureste Félix Garcez, que contará com R$ 5,5 milhões em recursos já garantidos por meio de emendas parlamentares destinadas pelo deputado federal Dagoberto Nogueira.
De acordo com o planejamento, as duas obras têm previsão de serem licitadas até agosto de 2026, dando início à execução dos projetos que vão beneficiar diretamente a população bonitense.
Outro tema abordado durante a reunião foi o andamento das obras de pavimentação e drenagem na região do Portal do Rio Formoso, que já estão em execução. A obra, aguardada há anos pela população, começa a se tornar realidade e atende a uma demanda histórica dos moradores, que enfrentavam dificuldades com poeira em períodos de seca e lama durante as chuvas.
A Prefeitura de Bonito segue atuando em parceria com o Governo do Estado e a bancada federal para garantir a execução de investimentos e a melhoria da qualidade de vida da população, promovendo infraestrutura, desenvolvimento e mais qualidade de vida para os cidadãos.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Cultura, tradição e alegria
Meio ambiente
O Governo do Estado mobilizou sua equipe e vai promover uma série de ações em diferentes secretarias, para contribuir e apoiar a conferência
Educação
Estudantes das escolas Alcebíades Alves de Albres e Teodoro Rondon passam a contar com suporte pedagógico no contraturno
Tráfico
Três pessoas foram presas em flagrante durante fiscalizações em veículos de passeio e ônibus de linha
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS