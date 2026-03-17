Bonito alinha investimentos de R$ 12 milhões em recapeamento e revitalização de estádio com Seilog

De acordo com o planejamento, as duas obras têm previsão de serem licitadas até agosto de 2026 / Divulgação/Prefeitura de Bonito

Na manhã desta segunda-feira (16), o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, esteve na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul (Seilog) — órgão responsável pelo planejamento, execução e acompanhamento de obras de infraestrutura e logística no Estado — acompanhado do deputado federal Dagoberto Nogueira, em reunião com o secretário estadual Guilherme Alcântara. O encontro teve como objetivo alinhar a execução de investimentos já destinados ao município de Bonito.

Entre as pautas está o recapeamento de diversas ruas da cidade, incluindo os bairros BNH e Jardim Andréia, com investimento de R$ 6,5 milhões. Também foi tratada a revitalização do Estádio Municipal Aureste Félix Garcez, que contará com R$ 5,5 milhões em recursos já garantidos por meio de emendas parlamentares destinadas pelo deputado federal Dagoberto Nogueira.

De acordo com o planejamento, as duas obras têm previsão de serem licitadas até agosto de 2026, dando início à execução dos projetos que vão beneficiar diretamente a população bonitense.

Outro tema abordado durante a reunião foi o andamento das obras de pavimentação e drenagem na região do Portal do Rio Formoso, que já estão em execução. A obra, aguardada há anos pela população, começa a se tornar realidade e atende a uma demanda histórica dos moradores, que enfrentavam dificuldades com poeira em períodos de seca e lama durante as chuvas.

A Prefeitura de Bonito segue atuando em parceria com o Governo do Estado e a bancada federal para garantir a execução de investimentos e a melhoria da qualidade de vida da população, promovendo infraestrutura, desenvolvimento e mais qualidade de vida para os cidadãos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!