Bonito amplia compostagem em ação Lixo Zero

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Bonito segue transformando sustentabilidade em resultados para o futuro. A parceria entre a Prefeitura e a Ciclo Azul amplia as ações de compostagem no município, contribuindo para a política Lixo Zero e garantindo a destinação correta dos resíduos orgânicos de grandes geradores.

O material coletado será convertido em adubo utilizado na produção de mudas para reflorestamento e recuperação ambiental, criando um ciclo sustentável que beneficia toda a cidade.

A iniciativa mostra que construir uma cidade mais sustentável depende da união entre poder público, empresas e população, com responsabilidade compartilhada e compromisso com o meio ambiente.

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