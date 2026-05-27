Acessibilidade

28 de Maio de 2026 • 00:15

Buscar

Últimas notícias
X
Meio ambiente

Bonito amplia compostagem em ação Lixo Zero

Resíduos orgânicos de grandes geradores serão convertidos em adubo para produção de mudas usadas em reflorestamento e recuperação ambiental

Da redação

Publicado em 27/05/2026 às 14:14

Atualizado em 27/05/2026 às 16:34

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

Bonito segue transformando sustentabilidade em resultados para o futuro. A parceria entre a Prefeitura e a Ciclo Azul amplia as ações de compostagem no município, contribuindo para a política Lixo Zero e garantindo a destinação correta dos resíduos orgânicos de grandes geradores.

O material coletado será convertido em adubo utilizado na produção de mudas para reflorestamento e recuperação ambiental, criando um ciclo sustentável que beneficia toda a cidade.

A iniciativa mostra que construir uma cidade mais sustentável depende da união entre poder público, empresas e população, com responsabilidade compartilhada e compromisso com o meio ambiente.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Desenvolvimento

Turismo sustentável, inovação e natureza marcam o Inspira Ecoturismo 2026

Meteorologia

Terça-feira tem dia de sol e pancadas de chuva em Aquidauana

Lazer

Prefeitura de Bonito realoca academia ao ar livre para obras do acesso ao Anel Viário

Equipamentos foram transferidos para espaço próximo ao local original, garantindo continuidade do uso pela população

Meteorologia

Segunda-feira tem risco de chuva e temperatura de até 30°C em Aquidauana

Publicidade

Cultura e tradição

Ira anima o X Encontro de Relíquias de Aquidauana com show gratuito

ÚLTIMAS

Cultura

Feira da Nova movimenta Nova Aquidauana na sexta com música e gastronomia

Evento gratuito acontece no dia 29 de maio, das 18h às 23h, na Avenida Mato Grosso, em frente ao Centro da Juventude

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece vagas para cozinheiro, auxiliar financeiro e campeiro

No total, dez vagas são oferecidas nesta terça-feira

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo