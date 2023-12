Bonito amplia voos em janeiro para atender demanda no turismo

Aeroporto de Bonito / Divulgação

A Prefeitura de Bonito informou que as companhias aéreas que operam na cidade ampliaram a disponibilidade de voos para atender o setor turístico em janeiro de 2024. Com as férias de janeiro, o movimento aumenta na cidade.

São duas linhas que operam na cidade, a Azul e Gol. Segundo o cronograma, as decolagens e pousos acontecem de segunda a segunda no aeroporto municipal.

A Gol oferta voos as quintas-feiras e domingos, também realizará voos as terças-feiras, no trecho Congonhas/Bonito.

Já a Azul Linhas Áreas opera regularmente as segundas, quartas, sextas e domingos na rota Viracopos/Bonito, terá voos extras em dias específicos.

