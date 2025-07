Bonito avança como referência nacional em turismo acessível e inclusivo

Bolivar Porto

A cidade foi o centro das ações mais recentes do Programa Turismo Acessível e Inclusivo, promovido pela Fundtur MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul).

Com trilhas adaptadas, experiências sensoriais e estrutura inclusiva, Bonito dá passos importantes para se consolidar como destino turístico para todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência.

Entre os dias 30 de maio e 4 de julho, o município recebeu o Famtour (viagem de familiarização), reunindo vivências práticas, visitas técnicas e encontros com empreendedores, gestores e profissionais com deficiência visual. A ação teve como foco testar e aprimorar a acessibilidade em atrativos naturais e culturais da região.

Experiências que inspiram

Em Bonito, os participantes exploraram diversos pontos turísticos sob a ótica da inclusão. No Parque Ecológico do Rio Formoso, trilhas, cavalgadas e passeios contemplativos mostraram que é possível unir segurança e contato com a natureza de forma acessível. A proposta do local é investir continuamente para garantir inclusão plena em cada detalhe.

Na Nascente Azul, recursos como trilhas táteis, rampas, decks acessíveis e equipe capacitada permitiram que pessoas com deficiência participassem de atrações como a tirolesa e o pêndulo humano, com uso de tecnologias assistivas e mediação sensorial.

A Casa da Memória Raída, por sua vez, proporcionou uma imersão cultural sensível e inclusiva, com objetos táteis e apresentações voltadas à valorização das raízes locais. Uma das experiências mais marcantes foi o voo de asa delta adaptado para participantes cegos, onde o empresário Marcelo Viva destacou o impacto transformador da atividade.

A visita ao Buraco das Araras encerrou o circuito em Bonito com uma trilha sensorial, valorizando sons, espacialidade e uma mediação atenta. Guias de turismo relataram como a vivência ampliou seu olhar sobre a importância da descrição detalhada para inclusão real de pessoas com deficiência.

Bonito como modelo

Além das atividades em campo, a programação contou com reuniões com gestores municipais e representantes públicos para alinhar estratégias e garantir que o turismo acessível seja incorporado como política pública permanente em Bonito. A região foi escolhida como ponto de partida do programa, com planos de expansão para outras áreas turísticas de Mato Grosso do Sul.

“Bonito tem mostrado que é possível fazer turismo com qualidade, responsabilidade e inclusão. Estamos apenas começando, mas os avanços já nos colocam como referência nacional”, afirmou Telma Nantes, coordenadora do programa da Fundtur MS.

O consultor Audier Gomes reforçou que tornar o turismo acessível é um diferencial competitivo. “Mais que uma obrigação legal, é um fator de inovação e sustentabilidade que amplia o alcance dos destinos”, pontuou.

Um turismo para todos

Ao final do roteiro, os participantes ainda visitaram o Bioparque Pantanal, em Campo Grande, que é um dos maiores centros de biodiversidade de água doce do mundo e também uma referência em acessibilidade. A experiência contou com audiodescrição e recursos táteis, reforçando a importância de um turismo que acolhe todas as pessoas.

Para Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundtur, a iniciativa reafirma o compromisso do Estado: “O turismo é um direito de todas as pessoas, independentemente de suas condições físicas, sensoriais ou sociais. E Bonito está liderando esse movimento”.

