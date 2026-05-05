Bonito avança em obras de ponte na cabeceira do Rio Perdido

A obra é considerada uma conquista importante para os produtores rurais da região, que dependem de vias seguras para o escoamento da produção e o deslocamento diário
A Prefeitura de Bonito acompanha de perto o cronograma da obra, que integra um conjunto de melhorias na infraestrutura rural do município / Divulgação/Prefeitura de Bonito
As obras da Ponte da Laudejá, em Bonito, seguem avançando e entram agora em uma nova etapa com o início da concretagem da cabeceira da ponte. A nova estrutura, construída em concreto sobre o Rio Perdido, representa mais segurança e melhores condições de acesso para quem vive e trabalha na região.
O investimento total licitado é de R$ 1.447.447,47. Desse montante, R$ 1.432.973,00 são provenientes de emenda da senadora Tereza Cristina, e o restante, R$ 14.474,47, corresponde à contrapartida da Prefeitura de Bonito.
A obra é considerada uma conquista importante para os produtores rurais da região, que dependem de vias seguras para o escoamento da produção e o deslocamento diário. Além disso, a nova ponte beneficiará diretamente o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, garantindo mais segurança e regularidade no acesso às escolas.
A Prefeitura de Bonito acompanha de perto o cronograma da obra, que integra um conjunto de melhorias na infraestrutura rural do município. A conclusão da ponte está prevista para os próximos meses, devendo trazer mais tranquilidade e desenvolvimento para as comunidades atendidas.
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