Bonito celebra 39ª Festa de Folia de Reis no distrito de Águas do Miranda

A tradição, a cultura e a fé que atravessam gerações ganham palco novamente em Bonito. A 39ª Festa de Folia de Reis será realizada nos dias 10 e 11 de janeiro, no distrito de Águas do Miranda, com uma programação repleta de música, encontros culturais e atividades que celebram a identidade local. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Bonito, reforçando o compromisso com a valorização das manifestações populares.

A programação começa na sexta-feira (10), a partir das 18h30, com o terço coordenado por Ricardo Argelho de Queiroz. Às 20h, será servido o jantar coletivo, seguido de baile e leilão a partir das 21h30.

No sábado (11), as atividades começam às 7h, com o torneio de futebol que se estende até as 19h. Às 8h, haverá apresentação do Teatro Sanesul de Bonito. Meia hora depois, tem início a oficina “Saberes Folia de Reis”, ministrada pela palestrante Fernanda de Souza Reverdito, da Casa Raída, e pelo oficineiro Amarilio Modesto da Silva.

Às 10h30, o Grupo de Capoeira Olodum, sob o comando do Mestre Viola, de Nioaque, se apresenta. Na sequência, começa o baile e leilão. Ao meio-dia e meia, será servido almoço coletivo, e às 14h, retorna o baile. O encerramento está previsto para as 19h.

A festa celebra uma das mais expressivas tradições culturais e religiosas da região, mantendo viva a devoção aos Santos Reis e fortalecendo os laços comunitários. A prefeitura convida moradores e visitantes a participarem desse momento de celebração e preservação da cultura popular.

