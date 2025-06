Bonito celebra reinauguração da Igreja Matriz com missa de São Pedro

A missa integra a programação da 95ª Festa de São Pedro Apóstolo e promete reunir um grande número de fiéis / Foto: Portal MS na Rede

A antiga Matriz foi demolida em 2009, iniciando uma longa jornada de reconstrução marcada por doações, festivais de prêmios e festas promovidas pela paróquia, que possibilitaram erguer a nova estrutura, moderna e ampla, com capacidade para 800 pessoas sentadas.

A comunidade católica de Bonito, município distante 128,4 quilômetros de Aquidauana, viverá um momento histórico com a primeira missa do padroeiro São Pedro Apóstolo na nova Igreja Matriz , coroando 15 anos de espera dos fiéis. A celebração está marcada para 17h30 de domingo, dia 29, definido no calendário religioso como o dia de São Pedro.

A missa integra a programação da 95ª Festa de São Pedro Apóstolo e promete reunir um grande número de fiéis, tanto pela relevância da data quanto pela emoção de celebrar, pela primeira vez, no novo templo, que apesar de ainda não estar 100% concluído, já oferece conforto e acolhimento aos católicos bonitenses. Ainda faltam itens como climatização, sistema de som, sinos e iconografia, além dos bancos definitivos, previstos para chegarem no próximo mês. Mesmo assim, a celebração de domingo ocorrerá no novo espaço, simbolizando a força da fé e da união comunitária.

Para o pároco Padre Israel Moura, a missa representa gratidão e renovação da fé:

“A Igreja, como edifício espiritual, é Corpo Místico de Cristo, formada por todos os batizados e, na vida de comunhão, é a expressão da sua comunhão com Cristo, cabeça. O edifício material, esse que construímos, é feito de sonhos e gente, que trabalhou, se dedicou e estamos chegando ao fim, com a entrega de um espaço celebrativo e centro catequético que acolha a comunidade para celebrar sua fé e continuar essa dinâmica da comunhão. É tempo de muita gratidão, e faremos isso ao redor do altar que nos congrega, fortalece e dá forças para continuar”.

A realização da primeira missa do padroeiro na nova Matriz marca um capítulo importante na história da cidade e da fé católica em Bonito, fortalecendo a identidade religiosa local e abrindo um novo tempo para as atividades pastorais, catequéticas e de celebração comunitária no município.

*Informações do portal MS na Rede.

