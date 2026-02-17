Bonito celebra sucesso do 37º Encontro Estadual de Clubes de Laço

O encontro reuniu laçadores de diversas regiões de Mato Grosso do Sul em um ambiente de confraternização e alta competitividade
O evento é uma celebração das raízes rurais sul-mato-grossenses e uma oportunidade de fomentar o turismo e a geração de renda no município / Divulgação/Prefeitura de Bonito
A Prefeitura de Bonito, por meio das Secretarias de Governo e de Esportes, promoveu e acompanhou de perto a realização do 37º Encontro Estadual de Clubes de Laço, que marcou a abertura da Taça de Ouro. O evento, realizado no município no último fim de semana, consolidou Bonito como um importante polo de valorização da cultura campeira e do esporte tradicional.
Durante a solenidade de abertura, o secretário de Governo, Jary Neto, e o secretário de Esportes, Geraldinho Marques, representaram a administração municipal e destacaram o sucesso da iniciativa. "Um momento de gratidão para celebrar o sucesso deste grande evento.
O encontro reuniu laçadores de diversas regiões de Mato Grosso do Sul em um ambiente de confraternização e alta competitividade. A estrutura oferecida pela prefeitura garantiu a organização das disputas e o acolhimento de competidores, famílias e visitantes, movimentando a economia local e promovendo o intercâmbio cultural entre os participantes.
A Prefeitura de Bonito destacou que o evento representa mais do que uma competição esportiva: é uma celebração das raízes rurais sul-mato-grossenses e uma oportunidade de fomentar o turismo e a geração de renda no município. O sucesso da abertura reforça o acerto da parceria entre o poder público e as entidades ligadas ao laço comprido.
Com a realização do 37º Encontro Estadual, Bonito reafirma seu compromisso em seguir apoiando o esporte apaixonante do laço, garantindo a preservação das tradições e o fortalecimento da identidade cultural sul-mato-grossense.
