Bonito Convention assume a gestão da Rota Bonito Serra da Bodoquena

O Bonito Convention & Visitors Bureau (BCVB), associação mantida pelo trade turístico de Bonito, realizou reunião por meio de live, nesta terça-feira (30), para anunciar oficialmente que, a partir de janeiro, assumiu a gestão da IGR (Instância de Governança Regional) Rota Turística Bonito Serra da Bodoquena, com o desmembramento da Rota Pantanal Bonito.

Em 2023, o BCVB esteve à frente da IGR que integrava os municípios da região pantaneira e da Serra da Bodoquena, com o apoio técnico e recursos financeiros da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur). Ao final do ano, concluiu-se que os dois destinos deveriam trabalhar independentes, com suas próprias gestões.

“O território é extenso, com 13 municípios, cada região tem suas peculiaridades e suas demandas e será mais produtivo essa divisão, como era antes”, explicou Geancarlo Merighi, diretor de Desenvolvimento do Turismo da Fundtur, durante a live. “Foi uma decisão pensada e amadurecida que fortalece os dois destinos, os quais continuarão aliados no fomento ao nosso turismo”, complementou.

Plano de trabalho

Ao reforçar a tomada de decisão junto com a Fundtur, o presidente do BCVB, Rodrigo Coinete, disse que “faz mais sentido” atuar de forma direta por rotas turísticas, cada uma com gestão própria. “Sabíamos que seria um grande desafio, mas em 2021 aceitamos assumir a IGR da Rota Pantanal Bonito e tenho certeza que cumprimos todas as metas”, frisou.

O dirigente destacou e agradeceu a parceria da Fundtur e das prefeituras na condução da IGR e também defendeu que o desmembramento da gestão das rotas vai integrar ainda mais os destinos, que já trabalham com roteiros incorporados pela proximidade de seus atrativos. A gestão da Rota Pantanal ficará a cargo do Visit Pantanal, entidade com sede em Aquidauana.

Durante a reunião, da qual também participaram o diretor-executivo da Fundtur, Diego Garcia Santos, e representantes dos municípios que integram a região da Serra da Bodoquena, o BCVB apresentou o plano de trabalho para 2024, que consiste em ações de divulgação, promoção e marketing da rota, com destaque para atuação nas redes sociais e assessoria de imprensa.

Adesão à rota

Na oportunidade, foi comunicado que os municípios de Porto Murtinho e Bela Vista serão convidados a aderir à Rota Bonito Serra da Bodoquena, da qual hoje participam Jardim, Bonito e Bodoquena. O secretário de Turismo de Porto Murtinho, Clayton Castilho, e a representante de Bela Vista, Flávia Facini, confirmaram interesse dos destinos em participar da IGR.

Presente à reunião, a secretaria de Turismo de Bonito, Juliane Salvadori, realçou o trabalho desenvolvido pelo BCVB, no ano passado, e propôs algumas ações para 2024, como focar a divulgação e promoção da rota nos países vizinhos (Paraguai, Argentina e Bolívia), que também são emissores de turistas ao Estado e com tendência de crescimento do fluxo.

Ao final da reunião, a secretária-executiva do BCVB, Janaína Mainchein, apresentou o plano de ações para este ano, que consiste na continuidade do trabalho executado em 2023: confecção do mapa turístico, tradução do site para inglês e espanhol, forte atuação na divulgação dos atrativos turísticos nas redes sociais, assessoria de imprensa e criação de material digital promocional.



*Informações prestadas pela Assessoria de Imprensa do Bonito Convention.