Bonito confirma atração nacional Bruno e Barretto para o 1º Carnalaço

Considerados precursores do "agronejo", Bruno e Barretto projetaram-se nacionalmente com o hit "Farra, Pinga e Foguete" / Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito anunciou a primeira atração nacional do 1º Carnalaço: a dupla sertaneja Bruno e Barretto. O show está marcado para o dia 14 de fevereiro, no Clube do Laço Nabileque, integrando a programação do 37º Encontro Estadual de Clubes de Laço de Mato Grosso do Sul, que acontece de 12 a 15 de fevereiro no município.

Considerados precursores do "agronejo", Bruno e Barretto projetaram-se nacionalmente com o hit "Farra, Pinga e Foguete", em 2015. A dupla, conhecida por misturar influências do funk, rap e trap ao sertanejo tradicional, soma milhões de ouvintes nas plataformas digitais e é presença constante nos principais eventos agropecuários do país.

O Carnalaço é uma realização conjunta da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, e do Clube do Laço Nabileque. O evento promete movimentar o turismo e a economia local ao unir a tradição campeira – com a expectativa de participação de cerca de 150 equipes de laço – à energia de shows e à animação carnavalesca.

A confirmação da dupla atende à expectativa criada pela administração municipal, que havia lançado um mistério nas redes sociais sobre a primeira atração. A escolha reforça o compromisso da gestão em promover eventos que valorizem a cultura regional, o esporte e o desenvolvimento econômico de Bonito, consolidando o município como sede de grandes celebrações.

