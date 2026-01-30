Acessibilidade

30 de Janeiro de 2026 • 16:44

Buscar

Últimas notícias
X
Ecoturismo

Bonito divulga resultado de cadastro para guias turísticos

Os profissionais que apresentaram pendências deverão regularizar sua situação entre os dias 02 e 06 de fevereiro de 2026

Da redação

Publicado em 30/01/2026 às 16:06

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, divulgou o resultado das inscrições do Edital nº 01/2025 de Chamamento Público, referente ao cadastramento de Guias de Turismo para atuação no biênio 2026/2027.

O resultado contempla a lista geral dos Guias de Turismo inscritos no processo de credenciamento, bem como a relação específica dos profissionais que manifestaram interesse em atuar no atrativo turístico Gruta do Lago Azul, conforme opção registrada no ato da inscrição.

Leia Também

• Bonito abre inscrições para cadastro de guias de turismo para 2026/2027

De acordo com o edital, somente participarão do sorteio os Guias de Turismo que estiverem sem pendências e com toda a documentação devidamente regularizada, conforme os critérios estabelecidos no chamamento público.

Os profissionais que apresentaram pendências deverão regularizar sua situação entre os dias 02 e 06 de fevereiro de 2026, diretamente junto à Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, condição indispensável para a inclusão no sorteio.

Da mesma forma, os Guias de Turismo que não preencheram, no momento da inscrição, o formulário de interesse para atuação na Gruta do Lago Azul poderão manifestar essa intenção e realizar a regularização dentro do mesmo prazo, garantindo a participação no processo.

A Prefeitura de Bonito reforça a importância do cumprimento dos prazos e da regularização documental, assegurando transparência, organização e equidade no processo de credenciamento dos profissionais que atuam no turismo do município.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cultura em movimento

Governo e Prefeitura de Bonito convocam audiência para formatar Festival de Inverno 2026

Infraestrutura

Bonito realiza manutenção em canteiros e drenagem pluvial na região central

Meio ambiente

Aumento de incêndios faz governo reforçar atuação no Pantanal

Em janeiro deste ano, entre o dia 1º e hoje (26), os satélites de referência já detectaram 69 focos de incêndio na região

Tradição e alegria

Bonito confirma atração nacional Bruno e Barretto para o 1º Carnalaço

Publicidade

Cultura em movimento

Bonito prepara o 1º Carnalaço: festa integra rodeio e folia de 12 a 15 de fevereiro

ÚLTIMAS

Oportunidade

Confira o edital do processo seletivo para os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2026

As inscrições para atletas têm início previsto para o dia 9 de fevereiro, já as inscrições dos técnicos iniciam no dia 12 de março

Governança

Nioaque lança Plano de Desenvolvimento e consolida planejamento para o futuro

O documento reúne um diagnóstico detalhado da realidade de Nioaque, define projetos prioritários

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo