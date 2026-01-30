Bonito divulga resultado de cadastro para guias turísticos

O resultado contempla a lista geral dos Guias de Turismo inscritos no processo de credenciamento, bem como a relação específica dos profissionais que manifestaram interesse em atuar no atrativo turístico Gruta do Lago Azul, conforme opção registrada no ato da inscrição.

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, divulgou o resultado das inscrições do Edital nº 01/2025 de Chamamento Público, referente ao cadastramento de Guias de Turismo para atuação no biênio 2026/2027.

De acordo com o edital, somente participarão do sorteio os Guias de Turismo que estiverem sem pendências e com toda a documentação devidamente regularizada, conforme os critérios estabelecidos no chamamento público.

Os profissionais que apresentaram pendências deverão regularizar sua situação entre os dias 02 e 06 de fevereiro de 2026, diretamente junto à Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, condição indispensável para a inclusão no sorteio.

Da mesma forma, os Guias de Turismo que não preencheram, no momento da inscrição, o formulário de interesse para atuação na Gruta do Lago Azul poderão manifestar essa intenção e realizar a regularização dentro do mesmo prazo, garantindo a participação no processo.

A Prefeitura de Bonito reforça a importância do cumprimento dos prazos e da regularização documental, assegurando transparência, organização e equidade no processo de credenciamento dos profissionais que atuam no turismo do município.

