04 de Fevereiro de 2026 • 19:27

Fevereiro Roxo

Bonito e Bodoquena aderem a campanha sobre cuidados com animais idosos

Ação tem como foco sensibilizar a sociedade sobre os cuidados especiais necessários para cães e gatos na fase sênior

Da redação

Publicado em 04/02/2026 às 15:35

Para os municípios envolvidos, a iniciativa também serve como uma ferramenta de educação e saúde pública / Divulgação/Agência Brasil

Uma campanha que reforça a responsabilidade ética e o respeito aos animais idosos ganhou a adesão oficial das prefeituras de Bonito e Bodoquena em fevereiro de 2026. A iniciativa, chamada "Fevereiro Roxo – Conscientização sobre Animais Idosos", tem como foco sensibilizar a sociedade sobre os cuidados especiais necessários para cães e gatos na fase sênior e, principalmente, combater o abandono nessa etapa vulnerável da vida.

A ação destaca que o abandono de animais idosos configura maus-tratos e é crime, com base na Lei Federal nº 14.064/2020, que prevê punições mais severas para esse tipo de violência. A campanha reforça que cuidar do animal que envelhece é um compromisso inegociável, parte do ciclo natural de responsabilidade assumido ao adotar ou adquirir um pet. O lema central é que respeitar e proteger quem já dedicou anos de lealdade e companhia é dever de toda a sociedade.

Com a adesão das prefeituras, a campanha deve ganhar visibilidade por meio das redes sociais oficiais, materiais educativos e, possivelmente, atividades promovidas pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente ou de Saúde. O objetivo é orientar os tutores sobre os sinais de envelhecimento, a necessidade de acompanhamento veterinário mais frequente, adaptações no ambiente doméstico e o manejo nutricional adequado para a idade avançada.

Para os municípios envolvidos, a iniciativa também serve como uma ferramenta de educação e saúde pública, reduzindo casos de abandono e promovendo o bem-estar animal. O "Fevereiro Roxo" reforça que a dignidade na velhice deve ser estendida a todos os seres vivos, reforçando os laços de compaixão e cuidado dentro das comunidades de Bonito e Bodoquena.

