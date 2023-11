Bonito e Bodoquena, destinos naturais para os esportes de aventura

Cidades vão além do turismo ecológico / Silvio Andrade/ Assessoria

Com perfil para ser palco de grandes eventos esportivos conectados com a natureza, os destinos da Serra da Bodoquena têm ampliado a cada ano o calendário voltado para essa modalidade de aventura e lazer, destacando-se Bonito e Bodoquena. A Capital do Ecoturismo sedia neste fim de semana mais uma competição de nível nacional, o Bonito 21K, que reunirá 2.060 atletas inscritos de várias regiões do país em provas de corrida e ciclismo.

A captação de eventos esportivos se tornou um dos maiores geradores de fluxo turístico na região, principalmente na baixa temporada. O Bonito 21K, por exemplo, deverá contar com a presença de sete mil pessoas, entre atletas, equipe técnica e familiares, segundo os organizadores. As etapas do Brasil Ride e do XTERRA Brasil, maiores circuitos de esportes outdoor, mobilizaram, cada uma, mais de duas mil pessoas este ano.

“Receber eventos deste porte é a prova de que as ações realizadas dentro do município estão dando resultado e Bonito tem tudo para ser uma referência mundial também nos esportes de aventura”, afirma o prefeito Josmail Rodrigues. “Temos trabalhado muito na divulgação do destino para além dos rios. Bonito tem paisagens incríveis e cenários que casam perfeitamente com a proposta de eventos que buscam desafios na natureza.”

Cenários e desafios

A Serra da Bodoquena com suas belezas naturais, entre cânions, cachoeiras e paisagens deslumbrantes, é um lugar de grandes desafios para quem gosta de escalar, correr, pedalar e enfrentar caminhos de difícil acesso. Bodoquena sedia uma das maiores provas de resistência, o Trail Run Serra da Bodoquena, que está em sua sexta edição. A prova movimenta a cidade, lotando hotéis e as pousadas situadas no entorno da morraria.

Na semana passada, a Capital do Ecoturismo sediou a 6ª Copa Mutante de Fisiculturismo e uma etapa do estadual de Beach Tennis, no Balneário Municipal de Bonito, onde a prefeitura construiu quadras para prática também dos usuários do atrativo. Neste sábado e domingo, recebe o Bonito 21 K com provas de meia maratona (21k, 10k e 5k) e mountain bike (121k e 53k). O centro do circuito será montado na Praça da Liberdade, com shows ao vivo.

