Bonito e Corumbá recebem trilha gratuita do Sebrae sobre IA para pequenos negócios

Os empreendedores de Bonito e Corumbá terão a oportunidade de aprender a usar a Inteligência Artificial a favor de seus negócios por meio da Trilha Inteligência Artificial Aplicada às Micro e Pequenas Empresas, realizada pelo Sebrae/MS em maio e junho. A capacitação é presencial, gratuita e tem como foco o uso prático de ferramentas como o ChatGPT em processos de gestão, marketing, vendas e atendimento ao cliente.

A ação integra o Destrava IA, um conjunto de soluções do Sebrae/MS voltado a levar conhecimento sobre o uso da Inteligência Artificial aos pequenos negócios. Com carga horária de 12 horas, a trilha será realizada em seis municípios do estado.

Em Corumbá, as atividades acontecem de 4 a 8 de maio. Já em Bonito, a capacitação ocorre de 15 a 19 de junho. Os demais municípios contemplados são Três Lagoas e Ponta Porã (de 11 a 14 de maio), Campo Grande (de 18 a 22 de maio) e Coxim (de 18 a 21 de maio). As inscrições já estão abertas e podem ser feitas de forma online por meio do link ms.loja.sebrae.com.br/destrava.

Durante a capacitação, os participantes aprenderão a organizar e interpretar dados do próprio negócio, criar conteúdos e campanhas para as redes sociais, estruturar processos de vendas e atendimento e usar a IA como apoio à tomada de decisões. Ao longo das aulas, cada empresário desenvolve materiais a partir da realidade da sua própria empresa, como roteiros de venda, e-mails promocionais, posts estratégicos e scripts de atendimento, e sai da trilha com modelos de prompts prontos e adaptáveis para usar no dia a dia.

A proposta é ajudar o empreendedor a aumentar a produtividade e os resultados da empresa. Com o uso do ChatGPT, é possível reduzir o tempo gasto na produção de conteúdo, melhorar a comunicação com os clientes e tornar a empresa mais competitiva. Para participar, basta ter um computador e criar uma conta gratuita no ChatGPT.

Além da trilha presencial, o Sebrae/MS disponibiliza outras soluções gratuitas voltadas ao uso da Inteligência Artificial pelos pequenos negócios. Na página mkt.sebrae.ms/destrava, o empreendedor encontra vídeos, cursos online e materiais educativos. Mais informações sobre as ações de capacitação do Sebrae/MS podem ser obtidas pelo número 0800 570 0800 ou pelo site ms.sebrae.com.br.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!