Acessibilidade

30 de Abril de 2026 • 14:52

Buscar

Últimas notícias
X
Empreendedorismo

Bonito e Corumbá recebem trilha gratuita do Sebrae sobre IA para pequenos negócios

Capacitação presencial de 12 horas ensina uso prático do ChatGPT em gestão, marketing, vendas e atendimento ao cliente; inscrições já estão abertas

Da redação

Publicado em 30/04/2026 às 09:19

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Os empreendedores de Bonito e Corumbá terão a oportunidade de aprender a usar a Inteligência Artificial a favor de seus negócios por meio da Trilha Inteligência Artificial Aplicada às Micro e Pequenas Empresas, realizada pelo Sebrae/MS em maio e junho. A capacitação é presencial, gratuita e tem como foco o uso prático de ferramentas como o ChatGPT em processos de gestão, marketing, vendas e atendimento ao cliente.

A ação integra o Destrava IA, um conjunto de soluções do Sebrae/MS voltado a levar conhecimento sobre o uso da Inteligência Artificial aos pequenos negócios. Com carga horária de 12 horas, a trilha será realizada em seis municípios do estado.

Em Corumbá, as atividades acontecem de 4 a 8 de maio. Já em Bonito, a capacitação ocorre de 15 a 19 de junho. Os demais municípios contemplados são Três Lagoas e Ponta Porã (de 11 a 14 de maio), Campo Grande (de 18 a 22 de maio) e Coxim (de 18 a 21 de maio). As inscrições já estão abertas e podem ser feitas de forma online por meio do link ms.loja.sebrae.com.br/destrava.

Durante a capacitação, os participantes aprenderão a organizar e interpretar dados do próprio negócio, criar conteúdos e campanhas para as redes sociais, estruturar processos de vendas e atendimento e usar a IA como apoio à tomada de decisões. Ao longo das aulas, cada empresário desenvolve materiais a partir da realidade da sua própria empresa, como roteiros de venda, e-mails promocionais, posts estratégicos e scripts de atendimento, e sai da trilha com modelos de prompts prontos e adaptáveis para usar no dia a dia.

A proposta é ajudar o empreendedor a aumentar a produtividade e os resultados da empresa. Com o uso do ChatGPT, é possível reduzir o tempo gasto na produção de conteúdo, melhorar a comunicação com os clientes e tornar a empresa mais competitiva. Para participar, basta ter um computador e criar uma conta gratuita no ChatGPT.

Além da trilha presencial, o Sebrae/MS disponibiliza outras soluções gratuitas voltadas ao uso da Inteligência Artificial pelos pequenos negócios. Na página mkt.sebrae.ms/destrava, o empreendedor encontra vídeos, cursos online e materiais educativos. Mais informações sobre as ações de capacitação do Sebrae/MS podem ser obtidas pelo número 0800 570 0800 ou pelo site ms.sebrae.com.br.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Infraestrutura

Professores de Bonito participam de formação sobre educação socioemocional

Infraestrutura

Governo e prefeitura de Bonito lançam Anel Viário e entregam obras

Cultura em movimento

Festival América do Sul 2026 transforma Corumbá em território de encontros

"O Festival América do Sul é um espaço onde a cultura cumpre seu papel mais essencial: aproximar"

Infraestrutura

Prefeitura de Bonito avança com obras de pavimentação e drenagem na Vila Donária

Publicidade

Tradição

Feirinha de Camisão celebra a cultura, a gastronomia e a agricultura familiar neste sábado

ÚLTIMAS

Educação

Anastácio  entrega equipamentos para escolas e reforça compromisso com a educação

Materiais permanentes vão melhorar infraestrutura e atividades pedagógicas

Saúde

Equipe de Saúde Bucal de Aquidauana participa de reunião anual da Atenção Primária

Encontro reuniu profissionais de todas as regiões, incluindo ESFs e sistema prisional, para discutir melhorias nos serviços e fluxos de encaminhamento

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo