Bonito é destaque entre as melhores cidades turísticas do Brasil para se morar

Praça da Liberdade de Bonito / Divulgação

Ao lado de cidades como Gramado (RS), Balneário Camboriú (SC), Petrópolis (RJ) e João Pessoa (PB), Bonito foi reconhecido por oferecer segurança, infraestrutura urbana, limpeza, serviços públicos de qualidade e políticas de sustentabilidade. Esses fatores são considerados essenciais para garantir não apenas uma boa experiência ao turista, mas também um cotidiano mais digno e organizado para os moradores.

Mais do que um destino de belezas naturais e atrativos mundialmente conhecidos, Bonito tem se consolidado também como uma das melhores cidades turísticas do Brasil para se viver. É o que aponta um levantamento publicado pela revista Ana Maria, que destaca municípios que aliam qualidade de vida a potencial turístico.

A valorização da qualidade de vida como parte da experiência turística é uma tendência crescente. O conceito é simples: um lugar só é bom para o turista quando também é bom para quem vive nele. Cidades que investem em bem-estar urbano acabam criando ambientes mais acolhedores, seguros e sustentáveis, atraindo visitantes e retendo talentos locais.

Bonito e o turismo inteligente

Bonito também está entre os municípios brasileiros que vêm adotando as diretrizes do programa DTI (Destinos Turísticos Inteligentes). A estratégia propõe que as cidades usem inovação, tecnologia, mobilidade e governança para tornar os destinos mais acessíveis, sustentáveis e preparados para o turismo contemporâneo.

O modelo de DTI é baseado em nove pilares: Governança; Inovação; Tecnologia; Sustentabilidade; Acessibilidade; Promoção e Marketing; Segurança; Mobilidade e Transporte; e Criatividade. Cidades que cumprem pelo menos 80% desses critérios recebem o selo DTI, uma certificação nacional de destaque no setor turístico.

O Brasil é o primeiro país da América Latina a institucionalizar a política de Destinos Turísticos Inteligentes em nível federal, e já conta com quase 30 localidades em processo de certificação.

Turismo e pertencimento

O destaque de Bonito no ranking também reforça a importância de valorizar o local onde se vive. A cidade, que atrai visitantes de diversas partes do mundo, também oferece oportunidades para que os próprios moradores explorem seus atrativos culturais, naturais e gastronômicos.

Iniciativas de turismo local, como a visita a museus, trilhas e experiências gastronômicas, ajudam a fortalecer o sentimento de pertencimento e contribuem para o desenvolvimento da economia criativa regional.

Com políticas públicas voltadas ao equilíbrio entre preservação ambiental, desenvolvimento urbano e turismo responsável, Bonito reforça sua posição não apenas como um dos principais destinos ecoturísticos do Brasil, mas também como um dos melhores lugares para viver no país.

