09 de Setembro de 2025 • 21:57

Turismo

Bonito é destaque entre as melhores cidades turísticas do Brasil para se morar

Bonito também está entre os municípios brasileiros que vêm adotando as diretrizes do programa Destinos Turísticos Inteligentes

Redação

Publicado em 09/09/2025 às 20:00

Praça da Liberdade de Bonito / Divulgação

Mais do que um destino de belezas naturais e atrativos mundialmente conhecidos, Bonito tem se consolidado também como uma das melhores cidades turísticas do Brasil para se viver. É o que aponta um levantamento publicado pela revista Ana Maria, que destaca municípios que aliam qualidade de vida a potencial turístico.

Ao lado de cidades como Gramado (RS), Balneário Camboriú (SC), Petrópolis (RJ) e João Pessoa (PB), Bonito foi reconhecido por oferecer segurança, infraestrutura urbana, limpeza, serviços públicos de qualidade e políticas de sustentabilidade. Esses fatores são considerados essenciais para garantir não apenas uma boa experiência ao turista, mas também um cotidiano mais digno e organizado para os moradores.

A valorização da qualidade de vida como parte da experiência turística é uma tendência crescente. O conceito é simples: um lugar só é bom para o turista quando também é bom para quem vive nele. Cidades que investem em bem-estar urbano acabam criando ambientes mais acolhedores, seguros e sustentáveis, atraindo visitantes e retendo talentos locais.

Bonito e o turismo inteligente

Bonito também está entre os municípios brasileiros que vêm adotando as diretrizes do programa DTI (Destinos Turísticos Inteligentes). A estratégia propõe que as cidades usem inovação, tecnologia, mobilidade e governança para tornar os destinos mais acessíveis, sustentáveis e preparados para o turismo contemporâneo.

O modelo de DTI é baseado em nove pilares: Governança; Inovação; Tecnologia; Sustentabilidade; Acessibilidade; Promoção e Marketing; Segurança; Mobilidade e Transporte; e Criatividade. Cidades que cumprem pelo menos 80% desses critérios recebem o selo DTI, uma certificação nacional de destaque no setor turístico.

O Brasil é o primeiro país da América Latina a institucionalizar a política de Destinos Turísticos Inteligentes em nível federal, e já conta com quase 30 localidades em processo de certificação.

Turismo e pertencimento

O destaque de Bonito no ranking também reforça a importância de valorizar o local onde se vive. A cidade, que atrai visitantes de diversas partes do mundo, também oferece oportunidades para que os próprios moradores explorem seus atrativos culturais, naturais e gastronômicos.

Iniciativas de turismo local, como a visita a museus, trilhas e experiências gastronômicas, ajudam a fortalecer o sentimento de pertencimento e contribuem para o desenvolvimento da economia criativa regional.

Com políticas públicas voltadas ao equilíbrio entre preservação ambiental, desenvolvimento urbano e turismo responsável, Bonito reforça sua posição não apenas como um dos principais destinos ecoturísticos do Brasil, mas também como um dos melhores lugares para viver no país.

