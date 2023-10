Bonito é destaque na edição de outubro da revista de bordo da Azul

Divulgação

A Capital do Ecoturismo de Mato Grosso do Sul está entre os destinos turísticos destacados pela revista de bordo da companhia área Azul, no mês de outubro, que está entre as cinco empresas com maior alcance na América do Sul e em 2022 foi responsável por 29,3% do mercado nacional.

A Azul Linhas Áreas oferece voos diretos para Bonito, a partir do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, todas as segundas, quartas, sextas e domingos. A Gol Linhas Áreas também opera no município, no trecho Congonhas/Bonito, com voos as quintas-feiras e domingo.

O município possuí Aeroporto próprio, que recebeu uma série de investimentos Governo do Estado com instalação de novos equipamentos e reformas nas áreas internas e externas para atender as normas da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), o que fez com que o Aeroporto Regional de Bonito passasse da categoria 3C VFR (Visual), para 3C IFR (Instrumento) ampliando a capacidade de voos para um dos maiores destinos do ecoturismo mundial.

Histórico – Ao longo de mais de dez anos foram mais de 500 reportagens sobre destinos, mudanças editoriais, premiações – em 2017 a revista ganhou o título de melhor revista customizada do Brasil, no 31º prêmio Veículos de Comunicação –, milhares de páginas sobre hotéis e restaurantes, além de centenas de entrevistas com executivos brasileiros, e inúmeras informações sobre a companhia e seus Tripulantes.

A primeira edição da revista, lançada em 2008, tinha o nome “Bem-Vindo a Bordo!”. Na época, a publicação possuía 16 páginas e continha informações sobre a, até então, nova companhia aérea do Brasil.

De lá para cá, a revista foi se reinventando e se firmou como uma das mais tradicionais opções de entretenimento a bordo da Azul, com dicas sobre viagens, lugares para visitar, informações sobre mercado e também entrevistas com celebridades e personalidades.

Entre as edições mais marcantes, está a edição de maio de 2013, quando a revista “Bem-Vindo a Bordo!” passou a ser chamada de “Azul Magazine”. Essa foi a primeira mudança editorial da revista, que começou a trazer quatro assuntos na capa, mesclando destinos, celebridades e lifestyle.

Na edição de nº 40, outra reforma foi que apenas os destinos turísticos passaram a ilustrar as capas da revista. Em julho de 2019, a Azul Magazine passou por outra reforma, tornando-se, enfim, a revista “Azul”.

“A revista de bordo é uma maneira de chegar mais próximo do nosso Cliente e mostrar a cultura da Azul, sem deixar de fora as boas dicas de viagens”, destaca o comandante da Azul, Felipe Borges.