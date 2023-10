Bonito é eleito o melhor destino de ecoturismo do país

Bonito é destaque no Brasil

A cidade de Bonito foi eleita, pela 17ª vez, o melhor destino do ecoturismo do Brasil, em pesquisa realizada pela revista Viagem e Turismo, da editora Abril. A cidade, que é nacionalmente conhecida como a capital do ecoturismo, coleciona o título e consagra mais uma vez o turismo sul-mato-grossense.

Em uma cerimônia realizada no hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, o prefeito Josimar Rodrigues; o diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling e a secretária de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito, Juliane Salvadori receberam o prêmio ‘O Melhor de Viagem e Turismo 2022/2023.

Divulgação/Prefeitura de Bonito

A votação do público aconteceu entre os dias 23 de março e 26 de maio de 2023, com cerca de 3.547 participantes.

Bonito (MS) recebeu 18,1% dos votos, ultrapassando Foz do Iguaçu (12,9%) e Fernando de Noronha (8,9%).

“Eu parabenizo a Juliane e toda sua equipe, agradeço a Fundtur e todo o Governo do Estado, em nome do Bruno, porque esse prêmio é o reconhecimento de todo nosso trabalho. Enfim, hoje é dia de comemorar e também nos comprometer a continuar cuidando desse paraíso que vocês elegeram como o melhor do Brasil em ecoturismo”, afirmou o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues.

Ecoturismo é o turismo que respeita e preserva o meio ambiente, promovendo a conservação, educação ambiental e turismo ecológico.

Está fundamentado nos conceitos de preservação, edução, proteção, conservação e sustentabilidade. O objetivo é proteger e conservar a fauna e flora local. É caracterizado por promover o contato do ser humano com a natureza durante uma atividade turística.

Segundo a própria revista, boiar, mergulhar, contemplar: em Bonito, não faltam rios, grutas ou cachoeiras que permitam ao visitante se conectar com a natureza, ver peixinhos coloridos ou mesmo viver uma grande aventura.

Fato é que o destino sabe, como poucos, cuidar de seus atrativos naturais e aliar sustentabilidade e turismo; tanto que, em 2022, se tornou o primeiro destino de ecoturismo do mundo a receber a certificação 'Carbono Neutro', da organização internacional Green Initiative.

Divulgação/Prefeitura de Bonito

Este ano, em julho, foi a vez da Estância Mimosa, com dez cachoeiras, piscinas naturais e passeios a cavalo levar o título de 'Climate Positive' (isso significa que o local captura mais carbono da atmosfera do que produz).

As atrações máximas de Bonito são as flutuações: dá para se deixar levar pelas correntezas cristalinas no Rio da Prata, no Aquário Natural e na Nascente Azul, que inclui ainda o primeiro Museu Subaquático de água doce do mundo.

Na Gruta do Mimoso, uma das novidades da cidade, a experiência ganha contornos diferentes, por ocorrer dentro de uma caverna. Já quem procura mais agito poderá experimentar o boia cross no Rio Formoso, o rapel no Abismo Anhumas e o mergulho na Lagoa Misteriosa.