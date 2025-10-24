Bonito é eleito pelo segundo ano consecutivo o melhor destino de ecoturismo

Cidade se destaca em turismo sustentável e lidera votação nacional
Balneário de Bonito / Divulgação
Bonito foi eleito, pelo segundo ano consecutivo, o melhor destino de ecoturismo do Brasil, segundo o prêmio Melhores Destinos 2025/2026. A votação contou com a participação de mais de 20 mil viajantes de todo o país, e o município recebeu 13,17% dos votos, consolidando-se como referência nacional em turismo sustentável.
O reconhecimento reforça a posição de Bonito como símbolo do ecoturismo brasileiro, resultado de um trabalho contínuo voltado à preservação ambiental, à qualidade dos serviços e à valorização das belezas naturais da região.
O portal Melhores Destinos destacou que Bonito “faz jus ao nome que carrega”, ressaltando a combinação entre natureza exuberante, hospitalidade e organização. A cidade também foi uma das primeiras do país a adotar políticas de neutralização de carbono e incentivo à gestão ambiental responsável.
No ranking divulgado pelo portal, Bonito lidera com folga à frente de outros destinos turísticos nacionais, consolidando-se como principal referência em ecoturismo no Brasil.
