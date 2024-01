Bonito é o 8º destino mais desejado do país

Cachoeira em Bonito / Divulgação

Bonito está entre os principais destinos turísticos do Brasil, como mostra o último levantamento do Ministério do Turismo, divulgado nesta semana. A cidade aparece em oitavo lugar na pesquisa.

Os dados do IPHI (Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais) consideram o cenário paradisíaco, meio de transporte na viagem, valores e dias para curtir.

Já na categoria de lugar mais conhecido, a cidade fica em 11º. Conforme os dados do Observatório de Visitação de Bonito, só no ano passado, por exemplo, a cidade recebeu 313.316 turistas, contabilizando 909.605 visitações aos atrativos.

Para a secretária de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito, Juliane Salvadori, esse reconhecimento do município no cenário nacional é resultado de um trabalho intenso de divulgação e promoção do destino. “Seja no nossos canais digitais, como participando de eventos nacionais e internacionais, em parceria com a Embratur e com o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Turismo de MS e também participando de projetos a nível nacional relacionados ao turismo, assim como o projeto de neutralização do carbono, que nós estamos desenvolvendo desde 2021”.

Sobre a pesquisa

A pesquisa apontou que 69% dos brasileiros viajam ao menos uma vez por ano e essa viagem, em 70% das vezes, acontece em família. Carros próprios e ônibus são os meios de transporte mais utilizados pelos brasileiros, enquanto o avião é citado como meio frequente para 23% das pessoas, somente. Os números também são similares no cenário municipal, uma vez que o Aeroporto Regional de Bonito recebeu 60.220 em 2023, o que corresponde a pouco menos de 20% do total de visitantes do ano no município.

O IPRI realizou 2.029 entrevistas domiciliares com cidadãos com idade a partir de 16 anos, nas 27 Unidades da Federação (UFs). A margem de erro no total da amostra é de 2 pp, com intervalo de confiança de 95%. A amostra é controlada a partir de quotas de: (a) sexo, (b) idade, (c) região, (d) escolaridade e (e) renda. As entrevistas foram realizadas entre 07 e 11 de dezembro de 2023.